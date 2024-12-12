Елизавета Боярская исполнит главную роль в новой экранизации «Морозко»

В Подмосковье стартовали съёмки нового фильма, вдохновлённого классической сказкой «Морозко», сообщает РБК Life со ссылкой на пресс-службу компании «Централ Партнершип». Главные роли исполнят Елизавета Боярская и Кирилл Зайцев, однако подробности об их персонажах пока не раскрыты.

В картине также снимутся Светлана Колпакова, Артём Быстров, Мария Канунникова и другие актёры. Режиссёром выступит Эдуард Бордуков известный по фильмам «Коробка», «На острие» и «Я буду жить». В новом прочтении сказки героини — сестры Марфа и Настя — будут не только родственницами, но и лучшими подругами, которые вместе справляются с трудностями, связанными с их «сварливой матерью». А из-за магии в их родную деревню долго не приходит зима.

«Мы хотим создать фильм, который соединит элементы русского фольклора с яркими фэнтезийными сценами. История будет масштабной, как по числу персонажей, так и по размахам событий. Мы удивим зрителей не только новыми поворотами сюжета, но и эпичностью происходящего. Борьба добра со злом в нашем фильме будет куда более зрелищной, чем в оригинале, но при этом мы постараемся сохранить лёгкость, юмор и, конечно, романтическую линию», — делится режиссёр Эдуард Бордуков.

Съёмки проходят в различных уголках России, включая Подмосковье, Карелию, Ленинградскую и Липецкую области. Среди мест съёмок — историческое поселение Сельга, деревня Мандроги, горный парк «Рускеала» и природный парк «Кудыкина гора». Ожидается, что фильм выйдет в прокат 14 февраля 2026 года. «Мы понимаем, какое значение для зрителей имеет оригинальная версия „Морозко“. Наша задача — сохранить атмосферу сказки, но при этом предложить зрителям свежий взгляд, чтобы они сказали, что наша адаптация ничем не уступает классике», — добавил продюсер Филипп Брусникин.