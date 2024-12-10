Съёмки блокбастера «Чебурашка 2» в Сочи: новые локации и знакомые герои

Знакомые с детства герои возвращаются на экраны в продолжении семейного блокбастера «Чебурашка 2». События разворачиваются спустя год после первой части, вновь перенося зрителей в живописные уголки Сочи, сообщает сетевое издание «Вокруг ТВ».

Среди локаций, где разворачивается действие фильма, — парк «Дендрарий», санаторий «Орджоникидзе», где живёт и работает крокодил Гена, а также новые места: парк «Ривьера», парк имени Фрунзе, сад русско-японской дружбы, музей Н. А. Островского, каньон Псахо и горно-лесной массив Красной Поляны.

«Чебурашка 2» — совместный проект студии Yellow, Black and White; онлайн-кинотеатра START; телеканала «Россия» и киностудии «Союзмультфильм». Съёмки проходят при поддержке Фонда кино и компании «Централ Партнершип», входящей в «Газпром-Медиа». Сергей Гармаш, представляющий телеканал «Россия», отметил, что дом Гены в Сочи является одной из основных локаций фильма, где зрители увидят смешные и трогательные моменты из жизни самого Гены, а также Чебурашки.

Сюжет второй части обращается к прошлому героев, показывая молодого Гену, которого играет Артём Быстров, и его жену Любу в исполнении Марины Коняшкиной. Флешбэки позволят зрителям глубже понять главного героя, его переживания и то, как он стал тем, кого мы видели в первом фильме. Артём Быстров подчеркнул, что молодой Гена был закрытым и сдержанным, не подпускающим к себе любовь, до встречи с Любой.

Юная актриса Ева Смирнова, исполнившая роль Сони, поделилась впечатлениями от съёмок. Одной из сложных сцен для неё стал момент с падением в горную реку, который снимали два дня. «У моей героини была высокая подошва, из-за которой было трудно лазать по камням. Сцена падения была экстремальной, но в кадре будет казаться, что мы падаем с большой высоты», — рассказала она.

Премьера «Чебурашки 2» обещает стать ярким событием, погрузить зрителей в атмосферу приключений и открыть новые грани любимых персонажей.