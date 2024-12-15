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15 декабря, 12:00

Тест: Вы 100% король ребусов, если отгадаете все фильмы СССР по картинкам с секретом

Что получится, если совместить фотографии руки и бриллианта? Правильно — «Бриллиантовая рука»! Поняли смысл? Тогда начинаем!

Советское кино — сочетание остроумных сюжетов, глубоких персонажей и запоминающихся деталей, которые глубоко заседают в голове и становятся прямыми ассоциациями к фильмам! Предлагаем вам связать мир логики и искусства с помощью ребусов, в которые мы спрятали названия популярных картин! Иногда ключом к пониманию будет непосредственно название фильма, а в других случаях придётся вспомнить тонкости сюжета или характерные особенности героев. Используйте рациональный подход, смекалку и широкий кругозор, чтобы разгадать эти визуальные головоломки.

Думаете, что идёте в ногу со временем и разбираетесь во всех новинках? Тогда с этим тестом вы справитесь за считаные минуты! Нужно отгадать, кто из звёзд разных времён исполнял эти 7 песен. Умеете угадывать по картинкам не только советские фильмы, но и блюда? Тогда эти 5 забытых блюд времён СССР, которые тогда обожали, вы обязаны знать!

5 отечественных актрис, которые смогли стать по-настоящему популярными, только став бабушками
5 отечественных актрис, которые смогли стать по-настоящему популярными, только став бабушками
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Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi, K.Decha, Shirinkin Yevgeny

Виктория Мишинкина
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