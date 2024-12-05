«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 декабря, 13:30

Тест: Вы недостойны звания меломана, если не угадаете, кто из звёзд исполнял эти хиты

Если в вашем плейлисте отлично уживаются Григорий Лепс, Хабибка и OG Buda, то максимальный балл обеспечен!

Каждая эпоха дарит миру новых звёзд во всех сферах, и музыка — не исключение! Пока старшее поколение с тёплой грустью напевает «Течёт Волга» Зыкиной, дети восхищаются Валей Карнавал и Миланой Некрасовой. Остаётся только смириться с бесконечным потоком времени, сменяющимися друг за другом трендами и новыми именами. Но ведь многие песни врезаются в память так глубоко, что и спустя десятки лет их мелодии мгновенно всплывают в голове. Предлагаем отправиться в большое путешествие по главным хитам российской эстрады и попробовать отгадать, кто из звёзд их исполнял!

Звезда «Дома-2» Ольга Бузова продолжает радовать поклонников новыми треками и загадочными новостями о возможном романе с Олегом Майами. Что известно про нового любимчика Ольги, Олега Майами, — рассказали здесь! А с этим тестом справится только истинный фанат «На-На». Нужно продолжить строки из треков любимой группы на 6/6.

Тест: Подросток не отгадает ни одного факта про СМС нулевых, а вот миллениал наберёт 7/7
Тест: Подросток не отгадает ни одного факта про СМС нулевых, а вот миллениал наберёт 7/7
Обложка ©

Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Виталий Созинов, Вячеслав Прокофьев

Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Музыка
  • песни
  • Знаменитости
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar