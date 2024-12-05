Тест: Вы недостойны звания меломана, если не угадаете, кто из звёзд исполнял эти хиты
Если в вашем плейлисте отлично уживаются Григорий Лепс, Хабибка и OG Buda, то максимальный балл обеспечен!
Каждая эпоха дарит миру новых звёзд во всех сферах, и музыка — не исключение! Пока старшее поколение с тёплой грустью напевает «Течёт Волга» Зыкиной, дети восхищаются Валей Карнавал и Миланой Некрасовой. Остаётся только смириться с бесконечным потоком времени, сменяющимися друг за другом трендами и новыми именами. Но ведь многие песни врезаются в память так глубоко, что и спустя десятки лет их мелодии мгновенно всплывают в голове. Предлагаем отправиться в большое путешествие по главным хитам российской эстрады и попробовать отгадать, кто из звёзд их исполнял!
Звезда «Дома-2» Ольга Бузова продолжает радовать поклонников новыми треками и загадочными новостями о возможном романе с Олегом Майами. Что известно про нового любимчика Ольги, Олега Майами, — рассказали здесь! А с этим тестом справится только истинный фанат «На-На». Нужно продолжить строки из треков любимой группы на 6/6.
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