Тест: Вы недостойны звания меломана, если не угадаете, кто из звёзд исполнял эти хиты

Каждая эпоха дарит миру новых звёзд во всех сферах, и музыка — не исключение! Пока старшее поколение с тёплой грустью напевает «Течёт Волга» Зыкиной, дети восхищаются Валей Карнавал и Миланой Некрасовой. Остаётся только смириться с бесконечным потоком времени, сменяющимися друг за другом трендами и новыми именами. Но ведь многие песни врезаются в память так глубоко, что и спустя десятки лет их мелодии мгновенно всплывают в голове. Предлагаем отправиться в большое путешествие по главным хитам российской эстрады и попробовать отгадать, кто из звёзд их исполнял!