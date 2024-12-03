Тест: Подросток не отгадает ни одного факта про СМС нулевых, а вот миллениал наберёт 7/7

В нулевые мир только начинал осваивать просторы Интернета и особенности онлайн-общения, поэтому первые СМС можно считать настоящим искусством! Именно в них получится разглядеть зарождающийся сленг, первые смайлики и уникальные символы, понять которые сейчас по силам не каждому. Предлагаем на несколько минут переместиться в эти интересные времена кнопочных телефонов, ограничения символов и отсутствия видеосвязи, чтобы разгадать тайные шифры СМС-переписок!

2000-е в России запомнились не только зарождением Интернета и эволюцией технологий, но и эпатажными звёздами, которые собирали стадионы и пользовались неимоверной популярностью. Правда, сейчас за этих 5 селеб нулевых очень стыдно! Если раньше телефон считался предметом роскоши, то в 2024 году это средство первой необходимости, уже слившееся с рукой в единое целое. А ещё подробно рассказали, чем грозит чрезмерное зависание в гаджетах и какие ошибки мешают здоровому сну.