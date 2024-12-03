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3 декабря, 14:00

Тест: Подросток не отгадает ни одного факта про СМС нулевых, а вот миллениал наберёт 7/7

3 декабря 1992 года было отправлено первое в мире сообщение по сотовой связи, поэтому этот день по праву считается днём рождения СМС! Давайте вспомним, как зарождалась эта эпоха!

В нулевые мир только начинал осваивать просторы Интернета и особенности онлайн-общения, поэтому первые СМС можно считать настоящим искусством! Именно в них получится разглядеть зарождающийся сленг, первые смайлики и уникальные символы, понять которые сейчас по силам не каждому. Предлагаем на несколько минут переместиться в эти интересные времена кнопочных телефонов, ограничения символов и отсутствия видеосвязи, чтобы разгадать тайные шифры СМС-переписок!

2000-е в России запомнились не только зарождением Интернета и эволюцией технологий, но и эпатажными звёздами, которые собирали стадионы и пользовались неимоверной популярностью. Правда, сейчас за этих 5 селеб нулевых очень стыдно! Если раньше телефон считался предметом роскоши, то в 2024 году это средство первой необходимости, уже слившееся с рукой в единое целое. А ещё подробно рассказали, чем грозит чрезмерное зависание в гаджетах и какие ошибки мешают здоровому сну.

Тест: Даже филолог не отличит все 7 правдивых фактов про букву ё от ложных
Тест: Даже филолог не отличит все 7 правдивых фактов про букву ё от ложных
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Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi, guteksk7, © Freepik

Виктория Мишинкина
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