Проверь себя: Топ-6 признаков, по которым вас бы точно посчитали красавицей на Руси

Какие стандарты красоты были популярны в прошлом? Сейчас нас окружает множество фильтров и глянцевых обложек, но столетия назад идеалы были совсем другими. Мы решили рассказать о том, какими качествами должна была обладать девушка, чтобы считаться красавицей на Руси. Спойлер: многие из них удивляют даже сегодня.

1. Почему румянец — главный тренд русской красоты

Красота на Руси: что тогда ценили в девушках. Фото © «Шедеврум»

Здоровый румянец на щеках считался признаком крепкого здоровья. В те времена это было особенно важно, ведь от состояния здоровья женщины зависело не только её самочувствие, но и возможность родить и вырастить детей. Именно поэтому девушки активно румянили щёки, создавая эффект «кровь с молоком». Иностранцы, посещавшие Русь, часто удивлялись: «Зачем столько румян?». Но для местных это был настоящий эталон, который до сих пор ассоциируется с естественной красотой.

2. Полнота или худоба: что ценили на Руси

Если сегодня стремление к стройности иногда доходит до крайностей, то на Руси всё было наоборот. Полнота считалась символом здоровья и благополучия. Считалось, что такая девушка легче выносит ребёнка, а значит, она идеально подходит для роли жены и матери. Именно поэтому худеньких девушек часто оставляли «на потом», предпочитая выдавать замуж более крепких сестёр.

3. Белая кожа: не только признак красоты

Признаки красоты на Руси, которые в 2024 году удивляют. Фото © «Шедеврум»

На Руси белая кожа воспринималась как символ благородства и высокого статуса. Чтобы защитить лицо от загара, девушки старались избегать солнца и носили головные уборы с длинными вуалями. Именно по этой причине смуглые девушки, даже если они были красивыми, не всегда попадали в число главных претенденток на брак.

4. Глаза — зеркало души и показатель красоты

Большие, выразительные глаза всегда считались одним из главных признаков женской привлекательности. Важно было, чтобы взгляд излучал искренность, доброту и открытость. Такие глаза в древние времена могли стать решающим фактором при выборе невесты.

5. Почему крепкое телосложение так ценилось на Руси

Каких девушек считали красавицами на Руси. Фото © «Шедеврум»

На Руси красота измерялась не только внешними данными, но и физической выносливостью. Крепкая, статная девушка ассоциировалась с надёжностью и способностью справляться с любыми трудностями, будь то работа в поле или забота о доме. Худенькая фигура ассоциировалась со слабостью — и даже девушки из зажиточных семей старались выглядеть «покрепче».

6. Густая коса — больше, чем просто волосы

Коса — главный символ красоты девушки. Чем она была длиннее и гуще, тем больше уважения и восхищения получала её обладательница. Волосы воспринимались как источник женской силы, а их уход занимал важное место в жизни каждой девушки. Длинная коса не только подчёркивала красоту, но и показывала, насколько девушка трудолюбива и заботлива.

Как идеалы красоты изменились с приходом Петра I

Что делало девушку на Руси красавицей при Петре I. Фото © «Шедеврум»

Петровские реформы кардинально изменили стандарты. На смену традиционным «сдобным» фигурам пришли утончённые барышни с осиной талией. Бледность стала модным трендом, а корсеты — обязательным элементом гардероба. Однако в деревнях и у купцов традиционные представления о красоте оставались неизменными. Полнота и здоровый румянец продолжали символизировать достаток и здоровье, а образы купчих на полотнах Б. Кустодиева остаются ярким тому примером.