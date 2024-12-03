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3 декабря, 04:00

10 уродских новогодних игрушек, которые вы точно захотите развидеть

Life.ru собрал самые стрёмные ёлочные игрушки, которые только можно найти. Вас ждут смешные, нелепые и очень странные украшения для новогоднего настроения.

Кажется, что удивить кого-то оригинальными ёлочными игрушками уже невозможно? А вот и нет! Мы нашли десять самых смешных и нелепых украшений, которые сделают ваш Новый год особенным. Уверены, какие-то из аксессуаров для ёлки вам придутся по вкусу, а от других мурашки пойдут по коже.

«Крокодилиха в туфлях и шляпке», lifanderr.

Фото © X / lifanderr

Фото © X / lifanderr

«Боже, это мой час поделиться своей находкой», — my_jagi.

Фото © X / my_jagi

Фото © X / my_jagi

«Мне кажется, эти мышки подойдут!» — _your_vincent_.

Фото © X / _your_vincent_

Фото © X / _your_vincent_

«Я сидела и думала, почему у моей верующей свекрови на ёлке игрушка в виде отрезанного пальца ноги. При более внимательном рассмотрении всё стало понятно», — JoshuaHubert.

Фото © Reddit / JoshuaHubert

Фото © Reddit / JoshuaHubert

«Сын сделал это украшение для меня, когда ему было семь лет. Каждый год оно меня смешит», — devon_b.

Фото © Reddit / devon_b

Фото © Reddit / devon_b

«Смешной и одновременно такой страшный», — LolabunnyLaura.

Фото © Reddit / LolabunnyLaura

Фото © Reddit / LolabunnyLaura

«Типичный представитель моей коллекции диких новогодних игрушек», — radrian1994.

Фото © Reddit / radrian1994

Фото © Reddit / radrian1994

«Кажется, тут что-то не так», — thebwit.

Фото © Reddit / thebwit

Фото © Reddit / thebwit

«Не уверен, что дизайнеры хорошо продумали эту игрушку в виде птицы киви...» dubl1nThunder.

Фото © Reddit / dubl1nThunder

Фото © Reddit / dubl1nThunder

«Спасибо большое, я в ужасе», — Andyroomocs.

Надпись на шаре: «Он смотрит, пока ты спишь». Фото © Reddit / Andyroomocs

Надпись на шаре: «Он смотрит, пока ты спишь». Фото © Reddit / Andyroomocs

Если вы считаете, что ваша ёлка уже достаточно стильная, добавьте в неё немного юмора. Эти игрушки не только вызовут улыбку, но и станут поводом для обсуждений! Ранее Life.ru публиковал рецепты новогодних салатов, приготовление которых не ударит сильно по кошельку, а также рассказывал, как украсить дом или квартиру к Новому году 2025.

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Обложка ©

Reddit / Andyroomocs, radrian1994

Сергей Трофимов
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