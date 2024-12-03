10 уродских новогодних игрушек, которые вы точно захотите развидеть
Life.ru собрал самые стрёмные ёлочные игрушки, которые только можно найти. Вас ждут смешные, нелепые и очень странные украшения для новогоднего настроения.
Кажется, что удивить кого-то оригинальными ёлочными игрушками уже невозможно? А вот и нет! Мы нашли десять самых смешных и нелепых украшений, которые сделают ваш Новый год особенным. Уверены, какие-то из аксессуаров для ёлки вам придутся по вкусу, а от других мурашки пойдут по коже.
«Крокодилиха в туфлях и шляпке», — lifanderr.
Фото © X / lifanderr
«Боже, это мой час поделиться своей находкой», — my_jagi.
Фото © X / my_jagi
«Мне кажется, эти мышки подойдут!» — _your_vincent_.
Фото © X / _your_vincent_
«Я сидела и думала, почему у моей верующей свекрови на ёлке игрушка в виде отрезанного пальца ноги. При более внимательном рассмотрении всё стало понятно», — JoshuaHubert.
Фото © Reddit / JoshuaHubert
«Сын сделал это украшение для меня, когда ему было семь лет. Каждый год оно меня смешит», — devon_b.
Фото © Reddit / devon_b
«Смешной и одновременно такой страшный», — LolabunnyLaura.
Фото © Reddit / LolabunnyLaura
«Типичный представитель моей коллекции диких новогодних игрушек», — radrian1994.
Фото © Reddit / radrian1994
«Кажется, тут что-то не так», — thebwit.
Фото © Reddit / thebwit
«Не уверен, что дизайнеры хорошо продумали эту игрушку в виде птицы киви...» — dubl1nThunder.
Фото © Reddit / dubl1nThunder
«Спасибо большое, я в ужасе», — Andyroomocs.
Надпись на шаре: «Он смотрит, пока ты спишь». Фото © Reddit / Andyroomocs
Если вы считаете, что ваша ёлка уже достаточно стильная, добавьте в неё немного юмора. Эти игрушки не только вызовут улыбку, но и станут поводом для обсуждений! Ранее Life.ru публиковал рецепты новогодних салатов, приготовление которых не ударит сильно по кошельку, а также рассказывал, как украсить дом или квартиру к Новому году 2025.
- Олег Майами и Бузова: правда ли, что звёзды вместе, и что известно про нового любимчика Ольги
вчера в 13:30
- «Русский стиль — эталон нового мира»: Почему в мире так прониклись вайбом Анны Карениной
вчера в 13:00
- 7 несчастливых женских имён, которыми ни в коем случае нельзя называть девочку в 2025 году
1 декабря, 16:00
Reddit / Andyroomocs, radrian1994