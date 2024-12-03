10 уродских новогодних игрушек, которые вы точно захотите развидеть

Кажется, что удивить кого-то оригинальными ёлочными игрушками уже невозможно? А вот и нет! Мы нашли десять самых смешных и нелепых украшений, которые сделают ваш Новый год особенным. Уверены, какие-то из аксессуаров для ёлки вам придутся по вкусу, а от других мурашки пойдут по коже.

«Крокодилиха в туфлях и шляпке», — lifanderr.

Фото © X / lifanderr

«Боже, это мой час поделиться своей находкой», — my_jagi.

Фото © X / my_jagi

«Мне кажется, эти мышки подойдут!» — _your_vincent_.

Фото © X / _your_vincent_

«Я сидела и думала, почему у моей верующей свекрови на ёлке игрушка в виде отрезанного пальца ноги. При более внимательном рассмотрении всё стало понятно», — JoshuaHubert.

Фото © Reddit / JoshuaHubert

«Сын сделал это украшение для меня, когда ему было семь лет. Каждый год оно меня смешит», — devon_b.

Фото © Reddit / devon_b

«Смешной и одновременно такой страшный», — LolabunnyLaura.

Фото © Reddit / LolabunnyLaura

«Типичный представитель моей коллекции диких новогодних игрушек», — radrian1994.

Фото © Reddit / radrian1994

«Кажется, тут что-то не так», — thebwit.

Фото © Reddit / thebwit

«Не уверен, что дизайнеры хорошо продумали эту игрушку в виде птицы киви...» — dubl1nThunder.

Фото © Reddit / dubl1nThunder

«Спасибо большое, я в ужасе», — Andyroomocs.

Надпись на шаре: «Он смотрит, пока ты спишь». Фото © Reddit / Andyroomocs