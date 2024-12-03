«Нас тогда даже мама благословила»: Азиза раскрыла, почему их свадьба с Киркоровым не состоялась

Певица Азиза поделилась, что могла стать женой Филиппа Киркорова, но их помолвка была отменена ради карьерных успехов будущего поп-короля. По словам артистки, Киркоров делал ей предложение, и их родители даже дали благословение. Однако до свадьбы дело так и не дошло.

«Нас тогда даже мама благословила моя. И его тоже. Видимо, не пошли в ЗАГС для того, чтобы он в итоге стал большим артистом», — передаёт её слова сайт MK.ru.