«Нас тогда даже мама благословила»: Азиза раскрыла, почему их свадьба с Киркоровым не состоялась
Певица Азиза рассказала о помолвке с Филиппом Киркоровым
Певица Азиза. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певица Азиза поделилась, что могла стать женой Филиппа Киркорова, но их помолвка была отменена ради карьерных успехов будущего поп-короля. По словам артистки, Киркоров делал ей предложение, и их родители даже дали благословение. Однако до свадьбы дело так и не дошло.
«Нас тогда даже мама благословила моя. И его тоже. Видимо, не пошли в ЗАГС для того, чтобы он в итоге стал большим артистом», — передаёт её слова сайт MK.ru.
Познакомились будущие звёзды в 1988 году на вокальном конкурсе в Москве. Сейчас, по словам певицы, они поддерживают дружеские отношения. Несколько лет спустя Филипп Киркоров женился на Алле Пугачевой.
Ранее Филипп Киркоров поделился воспоминаниями о своём браке с Аллой Пугачёвой и их творческих разногласиях. Одной из самых запоминающихся историй стала работа над хитом «Зайка моя», который, по словам артиста, сделал его первым рэпером в стране. Также Киркоров раскрыл подробности тяжёлого разрыва с Пугачёвой. По словам поп-короля, он испытывал любовь к певице и, даже осознавая, что она охладела к нему, всё равно страдал от невыносимых чувств.