Семейная драма: Жених дочери Охлобыстина сбежал за неделю до свадьбы

В семье Ивана Охлобыстина разразилась драма: «СтарХит» сообщают, что за неделю до свадьбы от его дочери Варвары сбежал жених. Летом Иван сообщил о предстоящем бракосочетании, однако в сентябре радостное событие так и не состоялось. Причины разрыва остаются загадкой для поклонников, а сам актёр предпочитает говорить на эту тему расплывчато.

Женихом Варвары был 31-летний парикмахер Максим, который, по словам Охлобыстина, сразу вызвал подозрения. Он сделал предложение без кольца и не стал вставать на колено, что смутило актёра. Вместо этого он предпочёл обнять будущего тестя. Несмотря на разрыв, у Варвары осталась парная татуировка на лодыжке, напоминающая о несостоявшемся браке.

Варвара активно поддерживала Максима в его делах — она вложила деньги в его бизнес и помогала с ремонтом нового салона красоты. Иван Охлобыстин одобрял деятельность дочери, отмечая, что жених был одним из лучших барберов в России и мире. Вместе они открыли несколько мужских парикмахерских.

Не исключено, что Максим мог испугаться строгого отца невесты. Известно, что Иван Охлобыстин состоит в Международной ассоциации айкидо и увлекается холодным оружием. Однако Варвара попросила отца не разбираться с бывшим женихом. Сам актёр признаётся, что старается не применять силу даже в критических ситуациях. Иван и его супруга продолжают поддерживать дочь в этот непростой период.

Иван Охлобыстин — яркая фигура российского кино и телевидения. Он не только известный актёр, но и кинорежиссёр, сценарист, продюсер и писатель. Помимо успешной карьеры в кино, Охлобыстин активно участвует в общественной жизни. Он известен своими эпатажными высказываниями, затрагивающими различные общественные и политические темы.

С апреля 2017 года Иван Охлобыстин является автором колонки в русскоязычной версии сайта телеканала RT, где он делится своими взглядами и мнениями на актуальные события. Кроме того, с апреля 2018 года актёр озвучивает Печкина в популярном мультсериале «Простоквашино».