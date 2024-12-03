Юлия Власова намекнула на расставание с Джонни Деппом

В последнее время вокруг личной жизни Джонни Деппа разгорелись нешуточные страсти. В центре внимания оказались две девушки: россиянка Юлия Власова и испанская модель Джесс Бордиу, сообщает Super.ru.

Сначала появились сообщения о романе Деппа с Юлией Власовой, 28-летней моделью из Екатеринбурга. Пара якобы встречалась уже несколько лет, но не спешила афишировать свои отношения. Власова даже объявила о помолвке, но имя жениха оставила в тайне. Это дало повод для сообщений, что предложение мог сделать сам Депп. Однако вскоре выяснилось, что Юлия вернулась в Москву и начала новый этап жизни, оставив слухи позади. В социальных сетях она написала, что сейчас рядом с ней нет того, с кем она готова была бы создать семью.

Параллельно с этим в СМИ появилась информация о возможном романе Деппа с Джесс Бордиу. Испанская модель, увлекающаяся музыкой, кино и модой, была замечена в тех же местах, что и актёр, сообщает Daily Mail. Вместе они были на кинофестивале в Севилье и на свидании в Сан-Себастьяне. Но представители Деппа заявили, что между ними нет никаких серьёзных отношений. Джонни наслаждается холостяцкой жизнью и не планирует связывать себя обязательствами.

«Он только что вышел из масштабной судебной тяжбы [с бывшей женой Эмбер Хёрд], кто захочет связывать себя обязательствами после этого? Это был чрезвычайно травматичный период для него», — заявили источники.

Бордиу продолжает активно интересоваться Деппом. Она публикует посты, посвящённые актёру, и даже нарядилась в костюм Вилли Вонки, персонажа, которого Джонни сыграл в 2005 году. Однако, как утверждают инсайдеры, это всего лишь выражение её симпатии к звезде, а не подтверждение романтической связи.