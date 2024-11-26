Русская возлюбленная Джонни Деппа переехала в Москву

Юлия Власова, известная как предполагаемая невеста Джонни Деппа, переехала в Москву и поделилась своими впечатлениями о новом этапе жизни. Сторис на эту тему появились в её соцсетях. 28-летняя модель, которая ранее жила в Праге, отметила, что российская столица привлекает её своей энергией и множеством возможностей для развития. Власова подчеркнула, что Москва идеально подходит для её поисков нового.

Власова рассказала, что их знакомство с голливудским актёром произошло случайно на кинофестивале в Карловых Варах. «Джонни — человек весьма интересный, загадочный и непредсказуемый», — поделилась она, объясняя, что именно это её привлекло. Об отношениях пары впервые заговорили летом, когда папарацци засняли их вместе в Лондоне.

Власова также намекнула на помолвку, заявив, что в этом году ей уже дважды делали предложение. Однако личность её жениха остаётся загадкой. «Планируем детей. Скоро», — написала она, добавив, что ценит приватность и просит друзей воздержаться от комментариев для прессы.

Находясь в Москве, Юлия успела встретиться со знаменитым визажистом Сердаром Камбаровым и прогуляться по городу. Она сравнила Москву с Прагой, отметив, что у этих городов разные энергии, но оба дороги её сердцу.