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24 ноября, 11:12

«‎Похоже на двойню»: Таролог по картам прочитала будущее Джонни Деппа и его русской девушки

Таролог Алексеева: У Джонни Деппа и русской модели может родиться двойня

Русская модель Юлия Власова и знаменитый американский актёр Джонни Депп. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / im__iuliia

Русская модель Юлия Власова и знаменитый американский актёр Джонни Депп. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / im__iuliia

В последние несколько месяцев ходят слухи, что Джонни Депп после разборок с Эмбер Хёрд наконец-то нашёл настоящую любовь. Новой возлюбленной голливудского актёра стала 28-летняя русская красавица Юлия Власова. Девушка активно выкладывает в Сеть снимки с народным любимцем и интригует публику подробностями личной жизни. В частности, она заявила, что в этом году уже дважды получила предложение руки и сердца, а также намекнула на скорое пополнение в семье. Является ли это высказывание лишь способом привлечь внимание аудитории, или пара на самом деле вскоре может разродиться, ответила таролог Инна Алексеева (Мишина).

По словам эзотерика, у влюблённых будут гармоничные и романтичные отношения. Карты свидетельствуют о семейном счастье, путешествии, возможно, даже переезде. Пару ждут активные изменения, однако есть и некоторые страхи в их союзе. Также таролог не исключила рождения ребёнка, вполне возможно, что это может быть двойня.

Джонни Депп может жениться на русской красавице
Джонни Депп может жениться на русской красавице

«Карты обещают им крепкие отношения и, возможно, пополнение в семье. Будет ли это мальчик или девочка, пока не ясно, детей будет несколько, очень похоже на двойню или их будет двое разнополых. Но в любом случае их будущая совместная жизнь обещает быть полной любви и гармонии», — заключила Алексеева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Напомним, в середине июля журналисты застали Джонни Деппа на прогулке с русской моделью Юлией Власовой. Неожиданный тандем удалось сфотографировать на вертолётной площадке. Примечательно, что актёр в буквальном смысле годится в отцы россиянке. Его дочери от Ванессы Паради — Лили-Роуз Депп — в мае исполнилось 25 лет. Но несмотря на хейт, пара до сих пор вместе. Власова в личном блоге делилась, что именно Депп помогает ей справиться со злобными комментариями некоторых людей.

Алёна Зиновьева
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