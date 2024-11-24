«‎Похоже на двойню»: Таролог по картам прочитала будущее Джонни Деппа и его русской девушки

В последние несколько месяцев ходят слухи, что Джонни Депп после разборок с Эмбер Хёрд наконец-то нашёл настоящую любовь. Новой возлюбленной голливудского актёра стала 28-летняя русская красавица Юлия Власова. Девушка активно выкладывает в Сеть снимки с народным любимцем и интригует публику подробностями личной жизни. В частности, она заявила, что в этом году уже дважды получила предложение руки и сердца, а также намекнула на скорое пополнение в семье. Является ли это высказывание лишь способом привлечь внимание аудитории, или пара на самом деле вскоре может разродиться, ответила таролог Инна Алексеева (Мишина).

По словам эзотерика, у влюблённых будут гармоничные и романтичные отношения. Карты свидетельствуют о семейном счастье, путешествии, возможно, даже переезде. Пару ждут активные изменения, однако есть и некоторые страхи в их союзе. Также таролог не исключила рождения ребёнка, вполне возможно, что это может быть двойня.

«Карты обещают им крепкие отношения и, возможно, пополнение в семье. Будет ли это мальчик или девочка, пока не ясно, детей будет несколько, очень похоже на двойню или их будет двое разнополых. Но в любом случае их будущая совместная жизнь обещает быть полной любви и гармонии», — заключила Алексеева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».