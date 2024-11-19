Джонни Депп может жениться на русской красавице

Есть подозрения, что в ближайшее время всемирно известный актёр Джонни Депп попрощается со статусом холостяка. Он может снова жениться — и на этот раз на русской красавице.

Никакой подтверждённой информации на данный момент нет, но есть предположения. В своих соцсетях модель Юлия Власова рассказала, что в текущем году она дважды получила предложение руки и сердца и находится в статусе невесты.

Юлия Власова рассказала подписчикам о своей личной жизни. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im_iuliia

«В этом году дважды...Я помолвлена», — написала девушка.