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19 ноября, 15:34

Джонни Депп может жениться на русской красавице

Русская девушка Джонни Деппа заявила, что помолвлена и хочет детей

Модель Юлия Власова и актёр Джонни Депп. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im_iuliia, chendaniellee

Модель Юлия Власова и актёр Джонни Депп. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im_iuliia, chendaniellee

Есть подозрения, что в ближайшее время всемирно известный актёр Джонни Депп попрощается со статусом холостяка. Он может снова жениться — и на этот раз на русской красавице.

Никакой подтверждённой информации на данный момент нет, но есть предположения. В своих соцсетях модель Юлия Власова рассказала, что в текущем году она дважды получила предложение руки и сердца и находится в статусе невесты.

Юлия Власова рассказала подписчикам о своей личной жизни. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im_iuliia

Юлия Власова рассказала подписчикам о своей личной жизни. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im_iuliia

«В этом году дважды...Я помолвлена», — написала девушка.

Также по словам Власовой, в скором времени они с Джонни могут стать родителями. Сейчас на этот счёт можно лишь думать и гадать, пока не появятся официальные заявления.

Джонни Депп похвастался белоснежной улыбкой во время отдыха на Багамах
Джонни Депп похвастался белоснежной улыбкой во время отдыха на Багамах

Напомним, что Джонни Депп и Юлия Власова впервые попали в объективы папарацци во время прогулки в середине июля. Разница в возрасте между ними составляет 34 года. В начале августа модель опубликовала первую совместную фотографию с актёром — на чёрно-белом снимке звезда «Пиратов Карибского моря» также крепко её обнимает.

Наталья Афонина
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