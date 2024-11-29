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29 ноября, 14:19

Тест: Даже филолог не отличит все 7 правдивых фактов про букву ё от ложных

Из-за неё меняют паспорта, ошибаются в фамилиях и ругаются с МФЦ. И это все про букву ё! В её день проверим вас на знание интересных фактов об этой малышке.

29 ноября 1783 года директор Петербургской академии наук княгиня Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова предложила использовать букву ё в русском языке. Теперь эта дата по праву считается днём рождения буквы ё! Интересно, что споры о её употреблении не утихают и сегодня. Пока одни доказывают важность и значимость буквы, другие продолжают игнорировать существование ё, порождая в обществе споры и опечатки. Сегодня и вам выпал шанс выбрать сторону и попробовать отгадать интересные факты о «букве раздора»!

Представьте, как лишь одна неправильно написанная буква может изменить смысл целого слова! А к чему же тогда может привести целое неправильно переведённое предложение? Попробуйте не засмеяться и отгадать все 6 названий фильмов СССР, которые не так перевели иностранцы. Если правда о настоящем имени Толстого вас удивила, то эти 7 противных черт русских классиков повергнут в шок окончательно!

7 красавиц актрис Советского Союза, которые пропали из поля зрения раз и навсегда
7 красавиц актрис Советского Союза, которые пропали из поля зрения раз и навсегда
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Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Виктория Мишинкина
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