Тест: Даже филолог не отличит все 7 правдивых фактов про букву ё от ложных

29 ноября 1783 года директор Петербургской академии наук княгиня Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова предложила использовать букву ё в русском языке. Теперь эта дата по праву считается днём рождения буквы ё! Интересно, что споры о её употреблении не утихают и сегодня. Пока одни доказывают важность и значимость буквы, другие продолжают игнорировать существование ё, порождая в обществе споры и опечатки. Сегодня и вам выпал шанс выбрать сторону и попробовать отгадать интересные факты о «букве раздора»!