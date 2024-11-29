Нейросети нарисовали зимнюю Москву будущего, и восхититься столицей в 2070 году обязан каждый

Нейросети, эти цифровые художники, поражают своей способностью придумывать невероятные образы. Теперь они научились не только воссоздавать существующий мир в мельчайших деталях, но и рисовать города будущего. Сегодня мы перенесёмся в Москву 2070 года, представленную через уникальные визуализации, созданные нейросетями. Какие архитектурные шедевры вырастут из земли? Какие технологии преобразят знакомые пейзажи? Готовы взглянуть на будущее нашей столицы, сгенерированное искусственным интеллектом?

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kolokolchik.moscow

Первая остановка — Кремль, который в этом будущем восстал в своём величии на удивительном летающем механизме. Этот замысловатый аппарат, способный подниматься в небо на десятки метров, установлен на гигантских магнитных подушках. Кремлёвские башни дают возможность туристам и местным жителям насладиться видом исторической площади. Вместо традиционных охранников здесь служат современные дроны, следящие за безопасностью и обеспечивающие сохранность древних стен.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kolokolchik.moscow

На фоне этого великолепия раскинулась Красная площадь, на которой развернулся огромный каток. Вокруг весело звучит музыка, а взрослые и дети наслаждаются катанием. Вместо традиционных коньков у них на ногах находятся специальные беговые устройства, которые реагируют на движения пользователя и мгновенно подстраиваются под его уровень подготовки, создавая невероятные условия для катания. Яркие огни и живые развлечения создают атмосферу настоящего праздника, напоминая о том, что человеческое веселье по-прежнему на первом месте.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kolokolchik.moscow

В метро Москвы будущего поезда стали настоящими шедеврами дизайна. Устойчивые к внешним воздействиям геометрические формы и голографические дисплеи приветствуют пассажиров. Роботы-гуманоиды, обладающие интеллектом и дружелюбной манерой общения, помогают людям ориентироваться в системе и предоставляют информацию о маршрутах.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kolokolchik.moscow

На улицах центра города перед нами разворачивается феерия машин будущего. Автомобили элегантного дизайна блестят на зимнем солнце, проезжая мимо. Наверняка в 2070 году эти машины способны перемещаться как по земле, так и в воздухе, что позволяет существенно сократить время в пути и оптимизировать городскую инфраструктуру. А как преобразились пейзажи и украшения предновогодней Москвы!

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kolokolchik.moscow

А в уютной кофейне, которая стала вторым домом для многих горожан, за столиком сидит человек рядом с роботом, с любопытством наблюдающим за процессом. Этот робот выглядит как настоящая часть общества. Он не просто машина, а подлинный собеседник, с которым можно обсудить последние новости, философские вопросы или просто насладиться минутами спокойствия.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kolokolchik.moscow