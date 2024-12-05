История 6 улыбок: Как Владимир Путин вместо Деда Мороза исполнял детские мечты на «Ёлке желаний»

Президент России организовывает «Ёлку желаний» с 2018 года. Фото © ТАСС / Алексей Майшев / POOL

В преддверии новогодних праздников, когда в воздухе витает атмосфера волшебства и исполнения желаний, особенно остро ощущается потребность в добрых делах и взаимопомощи. Именно в этом контексте возник проект «Ёлка желаний», задуманный как возможность внести свой вклад в создание чуда для нуждающихся детей. Эта инициатива, взятая под личное покровительство президента РФ Владимира Путина, выходит далеко за рамки обычной благотворительной акции, становясь символом национальной солидарности и заботы о будущем поколении. Рассказываем про главные достижения проекта с 2018-го по 2024 год.

Ксения Мазнева, Санкт-Петербург

Ксения Мазнева из Санкт-Петербурга мечтает стать ведущей новостей. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Ксения мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Родители были не против детской мечты: они организовали семейную поездку в Москву. За день до «Ёлки» для девочки провели экскурсию по Первому каналу, она познакомилась с легендарной Екатериной Андреевой и подарила ей портрет, который нарисовала сама. Заместитель директора вручил ей подарок. Ксения побывала в студии хромакея, на съёмках шоу «Голос», а на следующий день девочка приступила уже к полноценной работе. Вместе с Екатериной Андреевой они записали подводку для программы «Время» под чутким руководством Константина Эрнста.

Никита Мирошниченко, Костромская область

Никита Мирошниченко хотел побывать в Эрмитаже. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Никита всю жизнь мечтал побывать в Эрмитаже. Эта мечта появилась, когда мальчик послушал аудиокнигу Ольги Малышкиной «Невероятные приключения Брыся». В Санкт-Петербург приехала вся семья Мирошниченко: мама, папа и сестра. Мальчик посетил Малахитовую гостиную, Тронный зал и Царские палаты. Из экспонатов ему больше всего понравились часы «Павлин». Тогда Никита учился в музыкальной школе по классу кларнета, и президент пожелал ему удачи в музыкальной карьере. При этом мальчик усердно учился и однажды победил в международном музыкальном конкурсе, и всё это несмотря на прогрессирующее и очень опасное заболевание: мышечную дистрофию Дюшенна.

Осор Аюшеев, Республика Бурятия

Осор Аюшеев из Бурятии мечтает стать пожарным. Фото © МЧС России

Юный Осор мечтал о карьере пожарного, и благодаря президенту его мечта сбылась. Владимир Путин распорядился, чтобы мальчику провели экскурсию по пожарной части в Улан-Удэ. Осор Аюшеев посетил настоящую пожарную станцию и даже участвовал в тушении реального пожара вместе с сотрудниками Главного управления МЧС России по Республике Бурятия. Экскурсию проводил руководитель пожарно-спасательной части № 2 Баир Бальжиров. Мальчик посидел за рулём патрульного мотоцикла, а потом подержал настоящий пожарный багор и примерил на себя классический железный шлем.

Николай Кузнецов, Ставропольский край

Коля Кузнецов мечтал пожать руку президенту. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Коля Кузнецов мечтал пожать руку президенту России. Мальчик вместе с мамой приехал в Москву на «Ёлку желаний». Им сразу организовали большую экскурсию по Кремлю. Коля и его мама посетили усадьбу Измайлово и Музей оружия: мальчик интересовался древним вооружением, а на встречу к президенту пришёл в кольчуге. У Владимира Путина было несколько подарков для Коли, а тот в ответ подарил ему футболку клуба, где занимается самбо. К сожалению, у Коли была редкая форма лейкоза — неизлечимое заболевание, и мальчик уже скончался, но при жизни ему всё же удалось исполнить свою мечту.

Кристина Син, Сахалинская область

Кристина Син мечтала попасть на озеро Байкал. Фото © Rutube / Пятый канал НОВОСТИ

Кристина очень хотела посмотреть на озеро Байкал. Её мечта исполнилась благодаря президенту России Владимиру Путину. Сначала девочка вместе с родителями посетила этнографический музей «Тальцы», смотровую площадку у Шаман-камня и Байкальский музей, где находятся 11 аквариумов с подводными растениями. Кристина даже виртуально спустилась на дно озера в субмарине. После экскурсий девочка участвовала в праздничных гуляниях и походила по льду Байкала. А Дед Мороз в тот день подарил ей мягкую игрушку-нерпу.

Марк Кобленев, Московская область

Марк Кобленев мечтал стать гитаристом. Фото © Rutube / Хорошие новости

Четырнадцатилетний Марк мечтал о гитаре. И президент России, узнав об этом, организовал ему исполнение желания в лучшем виде. Сначала мальчик с семьёй приехали в Москву. Они посетили «Академию популярной музыки» Игоря Крутого, там Марку подарили не только гитару, но и сертификат на курсы игры на ней, которые находились рядом с домом мальчика. А потом началось самое интересное: Кобленевы встретились с Виктором Зинчуком, самым техничным рок-гитаристом России, и тот устроил для Марка мастер-класс по игре на инструменте. Потом Марку позвонил президент Владимир Путин и спросил, как прошёл его день.