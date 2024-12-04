Путин: РФ входит в число мировых лидеров по состоянию инвестиционного климата

Россия лидирует по уровню нормативно-правовой базы и качеству оказания государственных услуг согласно оценке Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Исследование показало, что Россия входит в число глобальных лидеров рейтинга инвестиционного климата, при этом по уровню нормативно-правовой базы и качеству оказания государственных услуг, Россия, безусловно, опередила все страны. А по таким параметрам, как регистрация предприятий и управление недвижимостью уверенно занимает второе место», — сказал Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!» в Москве.

Президент добавил, что к 2030 году объём инвестиций в РФ должен вырасти на 60% в сравнении с 2020 годом. Для малого и среднего бизнеса, чья роль в экономике всё повышается, доступность кредитов и заёмных средств является ключевым факторов инвестиционной активности, подчеркнул глава государства. Также Путин указал, что, невзирая на все трудности, вложения в основной капитал российского бизнеса растут третий год подряд.