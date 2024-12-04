Путин: В программу долгосрочных сбережений привлечено 145 миллиардов рублей

На форуме ВТБ «Россия зовёт!» президент России Владимир Путин рассказал о программе долгосрочных сбережений. По словам главы государства, она привлекла 145 миллиардов рублей от более 2,1 миллиона вкладчиков.

Лидер РФ также поделился, что цель на 2026 год ещё более амбициозная. В 2026-ом сумма привлечённых средств в рамках программы должна превысить 1% ВВП и составить не менее 2,3 трлн рублей. В дальнейшем она должна неуклонно расти, уверен президент РФ.