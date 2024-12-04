Путин: В программу долгосрочных сбережений привлечено 145 миллиардов рублей
На форуме ВТБ «Россия зовёт!» президент России Владимир Путин рассказал о программе долгосрочных сбережений. По словам главы государства, она привлекла 145 миллиардов рублей от более 2,1 миллиона вкладчиков.
«По состоянию на 22 ноября в программе долгосрочных сбережений приняли участие свыше 2,1 миллиона вкладчиков, привлечено 145 миллиардов рублей», — отметил Путин.
Лидер РФ также поделился, что цель на 2026 год ещё более амбициозная. В 2026-ом сумма привлечённых средств в рамках программы должна превысить 1% ВВП и составить не менее 2,3 трлн рублей. В дальнейшем она должна неуклонно расти, уверен президент РФ.
Ранее Путин заявил, что валовый внутренний продукт (ВВП) России за первые десять месяцев года (январь-октябрь) вырос на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, отметил глава государства, главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью. Напомним, Путин уже указывал, что рост ВВП России по итогам обгонит среднемировые темпы. Минэкономразвития ожидает, что к 2027 году ВВП вырастет на 13%.
Life.ru / Павел Баранов