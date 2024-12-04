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4 декабря, 13:17

Путин: Цифровой рубль начнут использовать в расчётах в рамках бюджета с 2025-го

В системе федерального бюджета России с 2025 года начнут использовать расчеты с помощью цифрового рубля. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

«Как и договаривались, со следующего года расчёты с помощью цифрового рубля должны использоваться в системе федерального бюджета, а с 1 июля 2025 года такая возможность должна быть и в масштабах всей страны», — сказал Путин.

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты в России, она приравнивается к наличным и безналичным рублям. В Центробанке уже заявляли, что цифровой рубль может быть массово внедрён в экономику России в 2025–2027 годах. В начале сентября прошлого года стало известно, что тестировать его начали 13 банков. Полноценное внедрение цифрового рубля должно произойти в июле 2025 года.

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Полина Никифорова
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