Путин: Цифровой рубль начнут использовать в расчётах в рамках бюджета с 2025-го

В системе федерального бюджета России с 2025 года начнут использовать расчеты с помощью цифрового рубля. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

«Как и договаривались, со следующего года расчёты с помощью цифрового рубля должны использоваться в системе федерального бюджета, а с 1 июля 2025 года такая возможность должна быть и в масштабах всей страны», — сказал Путин.