ЦБ РФ продлил на год льготный период без комиссий за операции с цифровым рублём

Банк России продлил на год льготный период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций с цифровыми рублями. Об этом рассказала пресс-служба регулятора.

«Банк России принял решение продлить на год, до 31 декабря 2025 года, льготный период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций с цифровыми рублями», — говорится в сообщении.

В ЦБ считают, что это позволит бизнесу сократить издержки во время подготовки к массовому внедрению цифрового рубля и в первые месяцы его широкого использования. Внедрение запланировали на середину следующего года.

Для граждан любые операции с национальной цифровой валютой останутся бесплатными, даже когда льготный период закончится. Для бизнеса же с 1 января 2026 года начнёт действовать тариф за приём оплаты товаров и услуг цифровыми рублями — 0,3% от суммы платежа — но не более 1,5 тысяч рублей. Для компаний, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, тариф будет ещё ниже — всего 0,2%, не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юридическими лицами будет 15 рублей за операцию.

В пресс-службе регулятора уточнили, что открыть или закрыть счёт на платформе цифрового рубля все пользователи смогут без комиссий.