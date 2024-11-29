Путин подписал закон о налогообложении цифровой валюты

Президент России Владимир Путин подписал закон, который будет регулировать налогообложение цифровой валюты. Отныне цифровая валюта признаётся имуществом. В том числе это касается и валюты, которая используется для внешнеторговых расчётов «в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций».

Кроме того, майнинг и продажа цифровой валюты не будут облагаться НДС. В документе также уточняется, что платить налоги с услуг организации, обеспечивающей сделки в рамках ЭПР, не придётся.