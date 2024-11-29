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Регион
29 ноября, 10:41

Путин подписал закон о налогообложении цифровой валюты

Президент России Владимир Путин подписал закон, который будет регулировать налогообложение цифровой валюты. Отныне цифровая валюта признаётся имуществом. В том числе это касается и валюты, которая используется для внешнеторговых расчётов «в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций».

Кроме того, майнинг и продажа цифровой валюты не будут облагаться НДС. В документе также уточняется, что платить налоги с услуг организации, обеспечивающей сделки в рамках ЭПР, не придётся.

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Ранее в ЦБ рассказали, когда в России полноценно внедрят цифровой рубль. Это — третья форма национальной валюты в РФ наравне с наличными и безналичными рублями. В начале сентября прошлого года стало известно, что тестировать его начали 13 банков.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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