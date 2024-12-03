«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 14:30

Нельзя было тревожить мумию: почему шаманы и экстрасенсы пророчат конец света в 2025 году

В 1993 году на Алтае археологи нарушили покой ледяной мумии. Они прозвали её Принцессой Укокой. Какие несчастья она принесёт в 2025 году?

Принцессу нашли в ходе раскопок могильника Ак-Алаха близ урочища Укок. За это время даже удалось выяснить причину её смерти: это был рак молочной железы. На момент кончины девушке было около 28–30 лет. И кажется, что эта находка — прорыв в археологии. Но шаманы и экстрасенсы в ужасе. Они в один голос предупреждают: Принцесса начнёт мстить уже в 2025 году. Почему люди зря потревожили её покой и чем за это будет расплачиваться человечество — рассказывает Life.ru.

История находки Принцессы Укоки

Реконструкция внешнего вида Принцессы Укоки при жизни. Фото © Youtube / Жизнь Своих с Евгением Кривцовым

Реконструкция внешнего вида Принцессы Укоки при жизни. Фото © Youtube / Жизнь Своих с Евгением Кривцовым

Захоронение поразило археологов своим богатым убранством. Принцесса лежала во льдах, свернувшись калачиком, её причёска длиной почти метр была сделана из войлока, шерсти и собственных волос, на руках мумии было много татуировок — признак статуса в археологической культуре пазырык, к которой принадлежала женщина. Одежда тоже отличалась элегантностью и богатством: для Алтая VI века до нашей эры белая шёлковая рубашка, бордовая шерстяная юбка, войлочные носки и меховая шуба были признаком очень высокого статуса. На него мягко намекали и шесть лошадей, похороненных вместе с Принцессой.

Первые катаклизмы после раскопок мумии на Алтае

Мумия Принцессы Укоки в Национальном музее имени Анохина в Горно-Алтайске. Фото © Wikipedia / Kobsev

Мумия Принцессы Укоки в Национальном музее имени Анохина в Горно-Алтайске. Фото © Wikipedia / Kobsev

Алтайцы были уверены: мумия — это на самом деле богатырка Очи-Бала, которая должна была охранять портал в потусторонний мир. И охраняла бы, если бы её могилу не потревожили. Доказательства не заставили себя долго ждать: всего десять лет спустя, в 2003-м, на Алтай обрушилось землетрясение силой 7 баллов. С тех пор алтайцы просят захоронить мумию: это должно восстановить мировой порядок, а принцесса Очи-Бала обретёт заслуженный ею при жизни покой.

Что готовит нам Принцесса Укока в 2025 году

Алтайские шаманы давно требуют захоронить Принцессу: если этого не сделать, то в 2025 году нас ждёт множество катаклизмов и, возможно, даже конец света. Например, шаманка Елена Батыр в интервью «Вечерней Москве» предупреждает: в будущем году мир ждут большие трудности, особенно ощутимые для молодёжи. «Неупокоенная душа Принцессы Укоки может усилить треволнения в мире. Это произойдёт не внезапно, а будет нарастать постепенно, но особенно сильно изменения затронут детей и молодых людей. Стариков эта участь обойдёт стороной, потому что Принцесса Укока умерла, будучи молодой», говорит Батыр.

С алтайскими шаманами согласны и другие мистики. Например, экстрасенс Дарья Миронова считает, что в 2025 году начнутся очень опасные для людей и планеты события, по миру пройдёт ряд природных катаклизмов. Как объясняет мистик, «захоронить алтайскую женщину точно необходимо, потому что её душа должна обрести спокойствие».

Плоскогорье Укок в долине Ак-Алахи. Фото © Wikipedia / Kobsev

Плоскогорье Укок в долине Ак-Алахи. Фото © Wikipedia / Kobsev

Предсказания алтайских шаманов начинают потихоньку сбываться. Люди неспроста боятся 2025 года: 2024-й был отмечен рядом тяжких событий. В Арктике продолжили таять ледники, в Турции произошло землетрясение магнитудой 6, тайфун «Яги» бушевал во Вьетнаме — примеров не счесть. Кроме того, 2024-й стал самым жарким годом в истории планеты.

Мы в Life.ru считаем, что богатырка Очи-Бала заслужила уже отправиться на покой. А как считаете вы? Пишите в комментариях! А для тех, кто всё ещё относится к таким вещам со скепсисом, мы подготовили предсказания дипломированного астролога Советского Союза Сергея Вронского.

Предсказания на 2025 год. Когда закончится конфликт на Украине, что ждёт Америку, как будет расплачиваться за грехи Киев
Предсказания на 2025 год. Когда закончится конфликт на Украине, что ждёт Америку, как будет расплачиваться за грехи Киев
Обложка ©

Коллаж © Life.ru. Фото © «Шедеврум», © Wikipedia / Sue Fleckney

Анна Волкова
  • Wow
  • предсказания
  • Мистика
  • Эзотерика
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar