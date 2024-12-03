Нельзя было тревожить мумию: почему шаманы и экстрасенсы пророчат конец света в 2025 году

Принцессу нашли в ходе раскопок могильника Ак-Алаха близ урочища Укок. За это время даже удалось выяснить причину её смерти: это был рак молочной железы. На момент кончины девушке было около 28–30 лет. И кажется, что эта находка — прорыв в археологии. Но шаманы и экстрасенсы в ужасе. Они в один голос предупреждают: Принцесса начнёт мстить уже в 2025 году. Почему люди зря потревожили её покой и чем за это будет расплачиваться человечество — рассказывает Life.ru.

История находки Принцессы Укоки

Реконструкция внешнего вида Принцессы Укоки при жизни. Фото © Youtube / Жизнь Своих с Евгением Кривцовым

Захоронение поразило археологов своим богатым убранством. Принцесса лежала во льдах, свернувшись калачиком, её причёска длиной почти метр была сделана из войлока, шерсти и собственных волос, на руках мумии было много татуировок — признак статуса в археологической культуре пазырык, к которой принадлежала женщина. Одежда тоже отличалась элегантностью и богатством: для Алтая VI века до нашей эры белая шёлковая рубашка, бордовая шерстяная юбка, войлочные носки и меховая шуба были признаком очень высокого статуса. На него мягко намекали и шесть лошадей, похороненных вместе с Принцессой.

Первые катаклизмы после раскопок мумии на Алтае

Мумия Принцессы Укоки в Национальном музее имени Анохина в Горно-Алтайске. Фото © Wikipedia / Kobsev

Алтайцы были уверены: мумия — это на самом деле богатырка Очи-Бала, которая должна была охранять портал в потусторонний мир. И охраняла бы, если бы её могилу не потревожили. Доказательства не заставили себя долго ждать: всего десять лет спустя, в 2003-м, на Алтай обрушилось землетрясение силой 7 баллов. С тех пор алтайцы просят захоронить мумию: это должно восстановить мировой порядок, а принцесса Очи-Бала обретёт заслуженный ею при жизни покой.

Что готовит нам Принцесса Укока в 2025 году

Алтайские шаманы давно требуют захоронить Принцессу: если этого не сделать, то в 2025 году нас ждёт множество катаклизмов и, возможно, даже конец света. Например, шаманка Елена Батыр в интервью «Вечерней Москве» предупреждает: в будущем году мир ждут большие трудности, особенно ощутимые для молодёжи. «Неупокоенная душа Принцессы Укоки может усилить треволнения в мире. Это произойдёт не внезапно, а будет нарастать постепенно, но особенно сильно изменения затронут детей и молодых людей. Стариков эта участь обойдёт стороной, потому что Принцесса Укока умерла, будучи молодой», — говорит Батыр.

С алтайскими шаманами согласны и другие мистики. Например, экстрасенс Дарья Миронова считает, что в 2025 году начнутся очень опасные для людей и планеты события, по миру пройдёт ряд природных катаклизмов. Как объясняет мистик, «захоронить алтайскую женщину точно необходимо, потому что её душа должна обрести спокойствие».

Плоскогорье Укок в долине Ак-Алахи. Фото © Wikipedia / Kobsev

Предсказания алтайских шаманов начинают потихоньку сбываться. Люди неспроста боятся 2025 года: 2024-й был отмечен рядом тяжких событий. В Арктике продолжили таять ледники, в Турции произошло землетрясение магнитудой 6, тайфун «Яги» бушевал во Вьетнаме — примеров не счесть. Кроме того, 2024-й стал самым жарким годом в истории планеты.