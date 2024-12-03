Три астролога разошлись в показаниях, отвечая на вопрос Life.ru об опасности падающего астроида

В древности астероиды, кометы и другие небесные тела считались предзнаменованиями, часто несущими важные символические значения. Об этом читателям Life.ru рассказал астролог Дмитрий Харон. Например, в Китае кометы называли «звёздами с длинным хвостом» и связывали с великими переменами: сменой династий, природными катаклизмами или политическими кризисами. А в средневековой Европе кометы считались дурным знаком, предвещающим войны и чуму. Например, комета Галлея, появившаяся в 1066 году, интерпретировалась как знак поражения англосаксонского короля Гарольда II в битве при Гастингсе.

С ним поспорил его коллега, астролог Павсекакий Богданов. По его словам, на протяжении ближайших 70 лет планете Земля нанесение серьёзного ущерба от небесных тел по всем прогнозам не предвидится, поэтому астроида, который сегодня вечером рухнет на Якутию, бояться не стоит.

Если говорить об Апокалипсисе, о котором человечество всегда переживает, то человечество его сотворит своими руками, и ни в коем случае небесные тела к этому не будут иметь никакого отношения. Павсекакий Богданов

Собеседник Life.ru добавил, что есть знаки зодиака, подверженные паническим атакам больше остальных. Это Рыбы, Девы, Близнецы и Водолеи. Такие люди могут ощущать нагнетание информационного фона и ощущать повышенную тревогу на фоне новостей о падении астроида. Астролог советует чувствительным россиянам сконцентрироваться, взять себя в руки и не позволять панике одержать верх, иначе может ухудшиться самочувствие: возможны сосудистые спазмы, головные боли, мигрени.

В свою очередь астролог Борис Зак отмечает, что человечеству в ближайшие дни придётся несладко и без этого астроида. Всему виной квадратура Солнца с Сатурном, которая добавляет негатива в нашу жизнь, а оппозиция Меркурия с Юпитером добавляет рассеянности и провоцирует брать на себя лишние обязательства.

4 декабря на небе образуется два напряжённых аспекта между Луной и Лилит, а также Луной и Хироном, что добавит нам повышенной чувствительности и эмоциональности. Так что астероиды нас не тронут, а вот аспекты на небе рекомендуют быть осторожнее в действиях и сдержаннее в эмоциях. Также 4 декабря — это пятые лунные сутки, что является отличным временем для романтических встреч. Секстиль Венеры и Нептуна придаёт лёгкости и настраивает на флирт. астролог Борис Зак.