На территории России сегодня вечером упадёт астероид, предупредили учёные

На Россию сегодня вечером рухнет астероид, рассказали в Уральском федеральном университете. По словам профессора УрФУ Виктора Гроховского, падение ожидается в Якутии, между поселком Олекминск и Ленском.

Астероид, движущийся к Земле, войдет в атмосферу планеты в 19:17 по московскому времени, однако повода для беспокойства нет, так как диаметр космического тела составляет всего один метр, что делает его совершенно безопасным для нашей планеты.

«Учёные нашего университета отследят траекторию астероида небольшого размера, который войдет сегодня атмосферу Земли 19:17 московского времени», — приводит слова Гроховского официальный сайт вуза.