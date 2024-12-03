Два астероида размером с Эмпайр-стейт-билдинг пролетят мимо Земли

Два потенциально опасных астероида пролетят около орбиты Земли. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Небесные тела получили названия 2007 JX2 и 2020 XR. Размеры астероидов составляют 402,3 метра и 387,7 метра, что сопоставимо по высоте со 102-этажным офисным небоскрёбом Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, который с 1931 по 1970 год был высочайшим зданием в мире.

Астероиды пролетят мимо Земли 3 и 4 декабря, 2007 JX2 — на расстоянии около 5,5 млн километров, а 2020 XR — чуть более 2 млн км.

По классификации НАСА, опасными считаются космические тела с диаметров свыше 140 метров, а также те, которые приближаются к Земле на расстояние в 7,5 млн км.