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25 ноября, 20:40

Астероид «мини-Луна» начал удаляться от Земли спустя два месяца в роли спутника

Астероид 2024 PT5 «мини-Луна», который с конца сентября огибал Землю по подковообразной траектории, спустя два месяца покидает окрестности планеты. Под действием силы притяжения Солнца космический объект устремится к светилу, затем ненадолго заглянет обратно к нам, а после — удалится до 2055 года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные учёных.

Сейчас астероид находится на удалении 3,5 миллиона километров от Земли — это в девять раз больше расстояния до Луны. В январе 2025 года, в момент последнего за три десятилетия визита, он ненадолго приблизится к нам на 1,7 миллиона километров. Ширина PT5 всего десять метров, и увидеть его невооружённым взглядом нельзя. По версии астрономов, объект может быть осколком Луны, который откололся от спутника много лет назад.

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Параллельно астрономы всего мира следят и за 325-метровым астероидом Апофис, который вращается вокруг Солнца. В 2029 году он может сблизиться с нашей планетой на расстояние всего 32 тысячи километров. Глыба лишь коснётся околоземной территории и сразу же начнёт удаляться от планеты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lukasz Pawel Szczepanski

Илья Пушкарев
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