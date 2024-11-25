Астероид «мини-Луна» начал удаляться от Земли спустя два месяца в роли спутника

Астероид 2024 PT5 «мини-Луна», который с конца сентября огибал Землю по подковообразной траектории, спустя два месяца покидает окрестности планеты. Под действием силы притяжения Солнца космический объект устремится к светилу, затем ненадолго заглянет обратно к нам, а после — удалится до 2055 года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные учёных.

Сейчас астероид находится на удалении 3,5 миллиона километров от Земли — это в девять раз больше расстояния до Луны. В январе 2025 года, в момент последнего за три десятилетия визита, он ненадолго приблизится к нам на 1,7 миллиона километров. Ширина PT5 всего десять метров, и увидеть его невооружённым взглядом нельзя. По версии астрономов, объект может быть осколком Луны, который откололся от спутника много лет назад.