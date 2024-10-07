Второй астероид-убийца: У берегов Гвинеи обнаружен загадочный кратер Похоже, перед вымиранием динозавров упал не один астероид. Life.ru разбирался, что это меняет в картине катастрофических событий прошлого и прогнозах на будущее. 6 октября, 21:25 Астроном оценил вероятность падения астероида-убийцы. Обложка © «Шедеврум»

Мы могли бы никогда не узнать об этом любопытном эпизоде в истории Земли, если бы не было сейсморазведки. Геологи устраивают в безопасных местах небольшие контролируемые взрывы и фиксируют, как ударные волны распространяются в недрах планеты. А они делают это по-разному в зависимости от типа породы, от её плотности и так далее. Таким образом удаётся «видеть» то, что скрыто под землёй. Так находят в том числе нефтяные месторождения. А недавно так нашли ранее неизвестный астероидный кратер. Он скрыт даже не на дне, а глубоко под дном Атлантического океана недалеко от берегов Гвинеи.

В диаметре он имеет порядка 8–9 километров. По подсчётам учёных, такой след должен был оставить астероид размером примерно метров 400. Кстати, это немногим меньше предполагаемого размера астероида Апофис, который в 2029 году, будем надеяться, пролетит мимо нас на расстоянии геостационарных спутников (даже немного ближе — 32 тысячи километров от Земли).

Ударный кратер Надир, скрытый на глубине около 300 метров под дном Атлантического океана у берегов Гвинеи. Фото © nature.com

Но самое интересное, что находится кратер на глубине отложений возрастом около 66 миллионов лет. А это значит, что астероид упал тогда же, когда на мексиканский полуостров Юкатан рухнуло 8–10-километровое небесное тело. Отпечатком этого знаменательного события стал 180-километровый кратер Чикшулуб. По основной версии, именно эта катастрофа была причиной знаменитого мел-палеогенового массового вымирания, более известного как гибель динозавров (нептичьи). Как объясняют учёные, от удара о Землю такого крупного и массивного астероида в атмосферу и даже в космос поднялось огромное количество сажи, пыли, всё это распространилось вокруг планеты и окутало её плотным, непроницаемым одеялом. Настала вечная ночь. Без солнечного света начали гибнуть растения, и, конечно, это означает голодную смерть для животных.

Кратер Чикшулуб, оставшийся после падения астероида – убийцы динозавров 66 миллионов лет назад. Фото © science

Значит, теперь надо понимать, что кроме этого мексиканского астероида-убийцы был ещё один астероид. Учёные пишут, что второй устроил возле африканских берегов разломы земной коры, поднял 500-метровое цунами, вызвал оползни. Но, как объяснил Life.ru ведущий научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов, массовое вымирание 66 миллионов лет назад произошло бы и с ним, и без него, потому что он по сравнению с тем 10-километровым невелик. Теперь геологи вместе с астрономами пытаются понять, были ли это два разных небесных тела, или гвинейский астероид — это обломок мексиканского, который откололся во время вхождения в плотные слои земной атмосферы.

— Астероиды — это на самом деле достаточно рыхлые тела, даже есть такой английский термин rubble pile — «куча щебня». Очень многие астероиды — это куча щебня, слепившегося друг с другом. И когда они подлетают к планете, их может просто разорвать на части, — рассказал астроном.

Возможно ли повторение катастрофы, которая случилась 66 миллионов лет назад? Николай Железнов пояснил, что сейчас науке известно порядка 40 тысяч астероидов, сближающихся с Землёй. По его словам, эти тела в окрестностях нашей планеты держатся по астрономическим меркам недолго — всего несколько миллионов лет. А потом они либо притягиваются Солнцем, либо падают на Землю, либо гравитация планеты, наоборот, придаёт им ускорение и заставляет улететь куда-то далеко. Тем не менее за 4,6 миллиарда лет существования Солнечной системы на уровне орбиты Земли сохраняется довольно «густонаселённое» сообщество астероидов, подчёркивает астроном. Эта «популяция» постепенно пополняется небесными телами из Главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Впрочем, оттуда являются экземпляры не больше нескольких километров.

— Вероятность падения астероида всегда остаётся. Каждый год на Землю выпадают сотни тысяч метеоритов. Апофис в 2029 году ждём с нетерпением. Поэтому нельзя сказать, что ситуация абсолютно стабильна и мы в полной безопасности. И ситуация с челябинским болидом тоже показала, что нельзя расслабляться, — говорит ведущий научный сотрудник Института прикладной астрономии.

Астроном отметил, что Челябинский метеорит летел со стороны Солнца, поэтому в свете нашей звезды не мог быть замечен заранее, и такое сочетание обстоятельств — ещё один повод для беспокойства в отслеживании астероидов. Существует целая группировка астероидов, которые видны только на рассвете и на закате, подчеркнул Николай Железнов. Наконец, пролёт через Солнечную систему межзвёздного астероида Оумуамуа в 2017 году показал, что крупное небесное тело вполне может явиться и из-за пределов Солнечной системы.

По мнению астронома, тело размером с Оумуамуа (около 200 метров) мы заметим очень поздно и ничего не успеем сделать, чтобы предотвратить его падение на Землю. Но в случае появления астероида диаметром как у «убийцы динозавров» обсерватории обнаружат его за долгие годы, поэтому в теории будет шанс попытаться как-то организовать так называемую планетарную оборону. Именно с этой мыслью недавно космический аппарат DART целенаправленно разбили о совершенно безвредный для нас Диморф: учёные выясняют, удар какой силы нужен для отклонения летящего к Земле опасного астероида.

Авторы Адель Романенкова