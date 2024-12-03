Астроном оценил опасность астероидов, пролетающих мимо Земли

В начале декабря Земля окажется в поле действия сразу нескольких астероидов, однако никакой угрозы для человечества они не представляют. Об этом заявил старший научный сотрудник Института астрономии РАН Сергей Нароенков в беседе с «Москвой 24».

Ранее в СМИ появилась информация о приближении этих двух астероидов к Земле 3 и 4 декабря. Оба объекта по своему размеру сопоставимы с высотой знаменитого небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, который достигает 443,2 метра. Диаметр каждого астероида оценивается в пределах 300–650 метров. Однако, как уточнил Нароенков, эти объекты не представляют опасности.

Астероид 2007 JX2 пролетит на расстоянии около 5,5 миллиона километров от Земли, а его спутник 2020 XR — на несколько миллионов ближе. В масштабах космоса это довольно большая дистанция. Она в семь раз превышает расстояние от Земли до Луны.

«Несмотря на внушительные размеры, эти астероиды не представляют угрозы, так как их траектории пролегают на безопасном расстоянии от нашей планеты», – отметил учёный. Более того, как добавил Нароенков, в этот период через околоземное пространство пролетят ещё шесть небесных тел, но они значительно меньше по размеру — всего от 10 до 20 метров в диаметре. Все эти объекты будут двигаться на расстоянии порядка 2 миллионов километров от Земли.

Астроном подчеркнул, что такие события не являются чем-то необычным. Это вполне рядовая ситуация для нашей планеты. Специалисты постоянно следят за такими явлениями, чтобы своевременно обнаружить возможные угрозы.

Кроме того, Нароенков напомнил, что в декабре будут наблюдаться и другие космические события, которые привлекут внимание любителей астрономии. В частности, жители Москвы смогут увидеть три крупных звездопада. До 10 декабря на небе будет виден метеорный поток Северные Тауриды. В ночь с 13 на 14 декабря наступит пик потока Геминид, который является одним из самых ярких и красивых метеорных дождей года.