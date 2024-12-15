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15 декабря, 08:00

10 новогодних примет: какие сулят счастье в год Змеи, а какие станут сигналами к беде

Как правильно встретить Новый год, чтобы не упустить удачу? Рассказываем про приметы, которые в новогоднюю ночь ни в коем случае нельзя игнорировать.

Новый год — время чудес, волшебства и… примет! Кажется, что даже самая незначительная деталь может повлиять на предстоящий год. А вы знали, что разбитая игрушка или пустой холодильник могут стать предвестниками неудач? Life.ru разобрал главные новогодние суеверия.

Не выносите мусор до полудня 1 января

Новогодние приметы: выкидывать мусор 1 января. Фото © Shutterstock / FOTODOM / kandl stock

Новогодние приметы: выкидывать мусор 1 января. Фото © Shutterstock / FOTODOM / kandl stock

Считается, что, выбрасывая мусор в первые часы нового года, вы также «выбрасываете» счастье и удачу. Успейте навести порядок заранее, чтобы праздник прошёл спокойно.

На Новый год разбилась посуда — к чему

Если бокал случайно разлетелся на осколки под бой курантов, не паникуйте. Накройте осколки плотной тканью и уберите на следующий день. А само происшествие можно обернуть в свою пользу: в народе говорят, что осколки — к счастью, если правильно с ними поступить.

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Треснула игрушка на ёлке — хорошая или плохая примета?

Новогодние приметы: что значит, если треснула игрушка на ёлке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Impact Photography

Новогодние приметы: что значит, если треснула игрушка на ёлке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Impact Photography

Такая примета сулит маленькие неприятности. Чтобы нейтрализовать их, аккуратно снимите игрушку, заверните в бумагу и закопайте под деревом после праздников.

Не загадывайте желания с частицей «не»

Формулируйте свои мечты утвердительно: вместо «Не хочу больше бедности» скажите: «Я богат». Вселенная слышит вас буквально, так что будьте осторожны с формулировками.

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Не входите в новый год с пустым холодильником

Новогодние приметы: встречать Новый год с пустым холодильником. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Новогодние приметы: встречать Новый год с пустым холодильником. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Даже если вы не планируете грандиозный ужин, запаситесь едой заранее. Пустой холодильник символизирует бедность, а ведь Новый год — это про изобилие и радость.

Не встречайте Новый год в старой одежде

Одежда должна быть новой или праздничной, чтобы привлечь обновления в жизнь. Старые вещи могут тащить за собой старые проблемы.

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В Новый год упала ёлка — что делать?

Новогодние приметы: что значит, если упала ёлка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Новогодние приметы: что значит, если упала ёлка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Упавшая ёлка — не лучший знак. Чтобы исправить ситуацию, поднимите её вместе с близкими — как символ поддержки друг друга. Не забудьте сказать что-то позитивное, например: «Пусть наш год будет крепким, как эта ёлка!»

Пересолили оливье — на счастье или к слезам

Пересол — к слезам? Необязательно! Поменяйте часть блюда, добавив свежие ингредиенты. Попутно пожелайте себе, чтобы горести уходили так же легко, как соль из салата.

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Новогодний стол 2025: что должно быть на новогоднем столе при встрече года Зелёной Змеи

Случайно разбили бокал под бой курантов

Новогодние приметы: разбили бокал — к чему. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Новогодние приметы: разбили бокал — к чему. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Вместо тревоги порадуйтесь: говорят, это знак освобождения от старых проблем. Главное — убрать осколки аккуратно, чтобы негатив не вернулся.

Проснулись 1 января с левой ноги — это плохо?

Не паникуйте! Сделайте шаг правой ногой и повторите: «Сегодня мой день начинается заново». Этот простой ритуал перенастроит вас на позитив.

Новогодние приметы — не просто суеверия, а частичка нашей культуры и способ добавить волшебства в праздник. Следовать им или нет — решать только вам. Главное, чтобы Новый год начался с радости, тепла и веры в лучшее. Помните: ни одна примета не сможет сбить ваш настрой и искреннее желание сделать грядущий год счастливым! Ранее Life.ru рассказывал, как правильно и модно украсить ёлку, чтобы символу 2025 года — Змее точно понравилось.

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Китайский гороскоп 2025 для всех знаков зодиака: кому Змея окажется другом, а кому врагом
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Shutterstock / FOTODOM / Impact Photography

Дарья Лазуткина
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