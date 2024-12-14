10 весьма посредственных и неинтересных фильмов, которыми все в мире почему-то восхищаются

Иногда фильмы вызывают у зрителей невероятный восторг, хотя за яркими спецэффектами и именитыми актёрами не скрывается ничего выдающегося. Почему так происходит? Возможно, секрет кроется в их способности затрагивать темы, которые интересны большинству, или в умении выглядеть масштабно и зрелищно. Мы собрали список из 10 фильмов, которые часто называют переоценёнными, но они всё равно остаются популярными у зрителей.

«Аватар» (2009) и его продолжения — красивая картинка без души?

«Аватар»: что скрывается за эффектным 3D. Фото © Фильм «Аватар», режиссёр Джеймс Кэмерон, сценарист Джон Ландау / Kinopoisk

Джеймс Кэмерон создал настоящий визуальный шедевр, но впечатление от «Аватара» во многом зависит от формата просмотра. На большом экране в 3D фильм действительно захватывает, но при домашнем просмотре его магия пропадает. Сюжет кажется банальным, а персонажи — картонными. Продолжения, которые выходили с огромным бюджетом, тоже не вызвали восторга у критиков. Тем не менее зрители продолжают идти в кино, потому что Пандора — это не просто планета, а мечта о другом, сказочном мире.

Плюсы: невероятные спецэффекты, впечатляющий 3D-формат.

Минусы: слабый сюжет, отсутствие глубины у персонажей.

«Английский пациент» (1996) — «Оскар» за песок и любовь

«Английский пациент»: переоценённая драма 90-х. Фото © фильм «Английский пациент», режиссёр Энтони Мингелла, сценарист Майкл Ондатже / Kinopoisk

Эта историческая драма в 90-х была признана настоящим шедевром, собрав около 232 миллионов долларов в прокате. Картина красиво рассказывает историю любви на фоне войны и бескрайних пустынь. Но сегодня её нередко критикуют за излишнюю сентиментальность и чрезмерную растянутость сюжета. Тем не менее фильм продолжает вызывать восторг у поклонников романтических драм.

Плюсы: трогательная история любви, невероятная операторская работа.

Минусы: затянутый сюжет, акцент на эмоциях в ущерб динамике.

«Столкновение» (2004) — фильм, который разделил зрителей

«Столкновение»: за что критикуют фильм – победитель «Оскара». Фото © Фильм «Столкновение», режиссёр Пол Хаггис, сценаристы Роберт Мореско и др. / Kinopoisk

Этот криминальный триллер, несмотря на свою социальную направленность, вызвал у зрителей неоднозначные чувства. «Столкновение» поднимает важные темы расизма и предрассудков, но делает это с явной прямолинейностью. В то время как критики наградили его престижными наградами, многие зрители остались разочарованы. На форумах вроде Reddit картина часто упоминается как пример фильма, который получил больше признания, чем заслуживал.

Плюсы: актуальная социальная тематика, сильный актёрский состав.

Минусы: прямолинейность подачи, отсутствие нюансов в раскрытии персонажей.

«Ирландец» (2019) — слишком длинный и слишком ожидаемый

«Ирландец»: почему новый фильм Скорсезе так затянут. Фото © фильм «Ирландец», режиссёр Мартин Скорсезе, сценаристы Стивен Зеллиан, Чарльз Брандт / Kinopoisk

Когда Мартин Скорсезе выпустил фильм с Робертом Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши, ожидания были высоки. Итоговый продукт оказался более чем трёхчасовым ретропутешествием в криминальный мир. Однако зрителям было сложно удержать внимание из-за медленного темпа. Несмотря на талант актёров, фильм оставил впечатление слишком предсказуемой работы мастера.

Плюсы: культовый актёрский состав, глубокая режиссура.

Минусы: затянутый хронометраж, медленный темп повествования.

Фильмы Marvel — бесконечная эпопея

Почему фильмы Marvel любят и ненавидят. Фото © фильм «Чёрная пантера», режиссёр Райан Куглер, сценаристы Джо Роберт Коул и др. / Kinopoisk

Любить или ненавидеть — кажется, нет середины, когда речь заходит о супергеройских блокбастерах. «Чёрная пантера» (2018) стала символом культурной революции, но сама по себе сюжетно уступает лучшим представителям жанра. Тем не менее фанаты считают фильмы Marvel не просто кино, а целой вселенной, в которой хочется жить.

Плюсы: зрелищные битвы, вселенная, объединяющая миллионы фанатов.

Минусы: предсказуемые сюжеты, излишняя коммерциализация.

«Гравитация» (2013) — красивая пустота

«Гравитация»: красивая пустота или шедевр? Фото © фильм «Гравитация», режиссёр Альфонсо Куарон, сценарист Хонас Куарон / Kinopoisk

Альфонсо Куарон создал визуально потрясающий фильм, где Сандра Буллок пытается выжить в космосе. Но за яркой картинкой скрывается довольно банальная история. Сложно понять, почему его считают одной из лучших научно-фантастических лент.

Плюсы: впечатляющие спецэффекты, напряжённая атмосфера.

Минусы: слабый сюжет, минимум развития персонажей.

«Джокер» (2019) — мрак ради мрака

«Джокер»: оправдан ли культ вокруг мрачного фильма. Фото © фильм «Джокер», режиссёр Тодд Филлипс, сценаристы Тодд Филлипс, Скотт Сильвер, Боб Кейн / Kinopoisk

Фильм Тодда Филлипса, вдохновлённого классическими драмами вроде «Таксиста», стал сенсацией. Но при более внимательном рассмотрении оказывается, что он эксплуатирует темы психических расстройств и социальной несправедливости, не предлагая ничего нового.

Плюсы: мощная игра Хоакина Феникса, стильная постановка.

Минусы: излишний мрак, отсутствие оригинальности.

«Лучший стрелок» (1986) — Том Круз и культ молодёжи

«Лучший стрелок»: почему фильм 80-х до сих пор популярен. Фото © фильм «Лучший стрелок», режиссёр Тони Скотт, сценаристы Джим Кэш, Джек Эппс мл. и др. / Kinopoisk

Этот фильм стал символом 80-х, но, пересматривая его сегодня, сложно понять, в чём секрет популярности. История кажется наивной, а диалоги — слишком простыми. Однако харизма Тома Круза сделала своё дело — и люди до сих пор восторгаются «Стрелком».

Плюсы: культовый саундтрек, харизма Тома Круза.

Минусы: простой сюжет, устаревшие диалоги.

«Оппенгеймер» (2023) — масштаб, который не всем зашёл

«Оппенгеймер»: слишком долгий, но всё равно шедевр. Фото © фильм «Оппенгеймер», режиссёр Кристофер Нолан, сценарист Кай Бёрд / Kinopoisk

Кристофер Нолан создавал свой эпос об «отце» атомной бомбы с невероятным вниманием к деталям. Однако три часа экранного времени для многих зрителей оказались излишне утомительными. Тем не менее у картины были огромные кассовые сборы.

Плюсы: историческая значимость, выдающаяся операторская работа.

Минусы: затянутый хронометраж, перегруженность деталями.

«Барби» (2023) — комедия не для всех

«Барби»: комедия или социальная сатира? Фото © фильм «Барби», режиссёр Грета Гервиг, сценарист Ноа Баумбак / Kinopoisk

Фильм про куклу, который стал культурным феноменом. Однако за ярким внешним видом скрывается простая сатира, которая, по мнению многих, излишне гиперболизирована. Тем не менее мир Барби оказался настолько захватывающим, что зрители готовы пересматривать его снова и снова.

Плюсы: яркий визуальный стиль, нестандартный подход к сюжету.

Минусы: гиперболизированная сатира, упрощённые идеи.