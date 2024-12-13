Тест: Бандит или воспитатель — всего 5 вопросов подскажут, кто вы из «Джентльменов удачи»
Ровно 53 года назад состоялась премьера культового советского фильма «Джентльмены удачи», который не смотрел разве что ребёнок. Так давайте это отметим и узнаем, какой персонаж ближе вам по духу.
«Джентльмены удачи» — это не просто легендарная картина, а настоящая веха в истории кинематографа СССР. Смешение комедии и драмы с остроумными диалогами и незаурядными персонажами покорило сердца зрителей с первого дня! Каждый из нас хотя бы раз с улыбкой вспоминал трогательные слова Трошкина, хитрые проделки жуликов и коварные планы Доцента. Если эти невероятные образы и сейчас вызывают восхищение и чувство ностальгии, то скорее воспользуйтесь возможностью узнать, кто из ярких «джентльменов удачи» живёт в вашем сердце!
В голове уже крутятся цитаты персонажа, на которого вы оказались похожи? Тогда предлагаем ещё глубже погрузиться в советский кинематограф и угадать, из каких советских фильмов эти 7 тостов! Уважение нужно заслужить не только в тюрьме, но и в офисе. Вот 6 главных правил, которые помогут не стать героем офисных мемов!
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Коллаж © Life.ru, фото © фильм «Джентльмены удачи», режиссёр Александр Серый, сценарий — Георгий Данелия / Kinopoisk