Тест: Бандит или воспитатель — всего 5 вопросов подскажут, кто вы из «Джентльменов удачи»

«Джентльмены удачи» — это не просто легендарная картина, а настоящая веха в истории кинематографа СССР. Смешение комедии и драмы с остроумными диалогами и незаурядными персонажами покорило сердца зрителей с первого дня! Каждый из нас хотя бы раз с улыбкой вспоминал трогательные слова Трошкина, хитрые проделки жуликов и коварные планы Доцента. Если эти невероятные образы и сейчас вызывают восхищение и чувство ностальгии, то скорее воспользуйтесь возможностью узнать, кто из ярких «джентльменов удачи» живёт в вашем сердце!