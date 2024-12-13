Николь Кузнецова из «Битвы экстрасенсов» объяснила, чем опасна пятница, 13-е, в ретроград Марса

Пятница, 13-е, — день, сам по себе окутанный мистикой и предрассудками. Но когда он совпадает с периодом ретроградности Меркурия и Марса, возникает особая энергетическая напряжённость, способная серьёзно повлиять на дела и настроение людей. Эта комбинация небесных тел усиливает потенциальные проблемы, связанные с коммуникацией, логикой, действиями и даже здоровьем.

Как рассказала Life.ru знаменитый экстрасенс Николь Кузнецова, пятница, 13-е, в сочетании с ретроградными Марсом и Меркурием — это уникальное астрологическое явление, которое может принести как испытания, так и возможности для роста.

Последняя пятница, 13-е, в 2024 году: чем опасна и как пережить. Фото © Шедеврум

«Ретроградный Меркурий — это время, когда планета коммуникаций, мысли и торговли кажется движущейся назад. Обычно это период, во время которого мы сталкиваемся с проблемами в общении, путаницей в документах и техническими сбоями», — поясняет участница «Битвы экстрасенсов».

Люди, как продолжает эксперт, часто начинают пересматривать свои идеи, отношения и цели. Это отличное время для анализа прошедших событий и исправления ошибок. Николь Кузнецова рекомендует использовать этот период для рефлексии и завершения начатых дел.

Теперь про пятницу, 13-е. Эта дата окружена множеством суеверий и мифов, многие из которых связаны с негативным восприятием. Однако, как эзотерик, я вижу в ней потенциал. Пятница — день Венеры, символизирующей любовь, красоту и гармонию. Николь Кузнецова Экстрасенс

Сочетание этого дня с числом 13, которое в некоторых культурах считается числом трансформации и перерождения, создаёт уникальную энергетическую атмосферу. С точки зрения магии и эзотерики пятница, 13-е, во время ретроградного Меркурия и Марса может стать мощным временем для внутренней работы. Это шанс освободиться от старых паттернов мышления, наладить гармонию в отношениях и переосмыслить свои желания.

Что означает ретроградность Меркурия в пятницу, 13-го.

В этот день эзотерик советует проводить ритуалы очищения, медитации и писать намерения, которые вы хотите реализовать после окончания ретроградной фазы. Важно помнить, что, хотя ретроградный Меркурий может приносить трудности, это также время для личностного роста и самопознания.

Пятница, 13-е, в этом контексте становится не просто днём, наполненным страхами, а возможностью для глубоких преобразований. Применяйте мудрость этих двух астрологических событий, и вы сможете извлечь из них максимум пользы. Николь Кузнецова Экстрасенс

Чего нельзя делать в пятницу, 13-го, когда Меркурий и Марс ретроградные

Ретроградные Марс и Меркурий в пятницу, 13-го — опасно или полезно? Фото © Шедеврум

«Ретроградный Марс часто вызывает недопонимания и конфликты, в то время как ретроградный Меркурий может спровоцировать старые обиды и неразрешённые вопросы в любовной сфере», — рассказывает экстрасенс Николь Кузнецова.

Чего нельзя делать в этот день: Начинать новые проекты — энергии могут быть смещены, и вы рискуете столкнуться с препятствиями или недоразумениями.

— энергии могут быть смещены, и вы рискуете столкнуться с препятствиями или недоразумениями. Принимать важные решения. Избегайте заключения сделок или подписания контрактов — они могут оказаться невыгодными в долгосрочной перспективе.

Избегайте заключения сделок или подписания контрактов — они могут оказаться невыгодными в долгосрочной перспективе. Учитывая влияние ретроградного Марса, старайтесь избегать споров и выяснения отношений. Лучше отложить обсуждение острых вопросов на более благоприятное время.

и выяснения отношений. Лучше отложить обсуждение острых вопросов на более благоприятное время. В такие дни важно прислушиваться к своему внутреннему голосу. Если вы чувствуете дискомфорт или неуверенность, лучше отступить.

В пятницу, 13-го, будьте внимательны к своим эмоциям и старайтесь не поддаваться на провокации. Энергия этого дня может сделать вас более уязвимыми к стрессу и негативу. Николь Кузнецова Экстрасенс

Также экстрасенс говорит про старые отношения. Возможно, в этот день вам вновь придётся столкнуться с вопросами из прошлого. Будьте готовы, что старые связи или ситуации могут напомнить о себе.

Как пятница, 13-е, и ретроградность Марса и Меркурия отразится на жизни знаков зодиака

Чего нельзя делать в пятницу, 13-го, и как обыграть неудачный день, сделав его благоприятным. Фото © Шедеврум

Со слов экстрасенса, в этот день вы можете обнаружить, что привычные вещи начали меняться. Старые конфликты вдруг всплыли на поверхность, и это будет хорошей возможностью для их разрешения, если подойдёте к ситуации с мудростью и терпением.

Также возможно, что вы встретите людей из прошлого, которые заставят вас пересмотреть свои взгляды на отношения и взаимодействие. Николь Кузнецова Экстрасенс