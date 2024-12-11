Почувствуйте себя старыми: звёздам вашей молодости уже за 70, но они всё ещё на сцене

Советская эстрада была наполнена звёздами, чьи песни звучали на каждом празднике, в кафе и на дискотеках. Многие из этих артистов стали иконами целой эпохи, их хиты — вечными, а голоса и харизма — неподражаемыми. Но время летит: сегодня этим легендам уже за 70, а некоторым даже за 80! Давайте вспомним, чем артисты покорили нас тогда, и узнаем, как они живут сейчас.

Лев Лещенко — 82 года: голос Победы, который звучит в каждом доме

Лев Лещенко: сколько лет голосу Победы. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Лев Валерьянович Лещенко родился 1 февраля 1942 года и за свою долгую карьеру стал настоящим символом советской эстрады. Его баритон звучал на всех главных праздниках страны, а песня «День Победы» давно стала неотъемлемой частью 9 Мая. Сегодня Лещенко продолжает выступать, оставаясь одним из самых уважаемых артистов России. Его концерты собирают зрителей разных поколений, а сам он активно занимается благотворительностью и поддерживает начинающих артистов.

Ирина Аллегрова — 72 года: королева дискотек остаётся на троне

Ирина Аллегрова: как живёт императрица сцены. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Ирина Александровна Аллегрова появилась на свет 20 января 1952 года. Её зажигательные хиты «Младший лейтенант» и «Странник» звучали буквально на каждом углу. Манера исполнения и уникальный тембр артистки стали её визитной карточкой. Несмотря на возраст, концерты Аллегровой — это всегда эмоциональный заряд, и каждая песня трогает до глубины души. Артистка считает, что главное в её профессии — это искренность, и её зрители это ценят. Планирует ли Аллегрова завершить карьеру? Это вряд ли. Сама Ирина Александровна говорит, что будет петь, пока есть силы и вдохновение.

Валерий Леонтьев — 75 лет: артист, который всегда в движении

Валерий Леонтьев: секреты вечной молодости. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Родился певец 19 марта 1949 года. Валерий Леонтьев известен своей невероятной энергетикой и яркими сценическими образами. Его хиты «Дельтаплан» и «Зелёный свет» до сих пор остаются популярными. Сегодня Леонтьев живёт между Москвой и Майами. Артист активно работает над новыми шоу, доказывая, что возраст — это всего лишь цифра.

София Ротару — 76 лет: элегантность и талант вне времени

София Ротару: что делает легенда эстрады. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Родилась 7 августа 1947 года. София Ротару — одна из самых любимых певиц СССР. Её хиты «Червона рута» и «Лаванда» до сих пор звучат на радио, а сама она остаётся символом женственности и элегантности. София Михайловна сейчас реже выходит на сцену, предпочитая спокойную жизнь в кругу семьи. Но каждое её выступление становится настоящим событием, которое вызывает восторг у публики. Ротару считает музыку главным источником своей энергии, несмотря на возраст.

Юрий Антонов — 79 лет: мастер мелодий, которые знает каждый

Юрий Антонов: композитор, который покорил СССР. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Юрий Михайлович Антонов родился 19 февраля 1945 года. Его песни «Мечта сбывается» и «Я вспоминаю» стали настоящими гимнами любви и надежды. Сегодня Антонов ведёт спокойную жизнь, редко выступает, но его музыка продолжает вдохновлять миллионы.

Алла Пугачёва — 75 лет: Примадонна, которая остаётся легендой

Алла Пугачёва: Примадонна в 75 лет. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Родилась 15 апреля 1949 года. Алла Борисовна Пугачёва — настоящая икона советской и российской эстрады. Её хиты «Арлекино» и «Миллион алых роз» — это музыкальная классика, которую невозможно забыть. Сегодня Пугачёва живёт в Израиле, но её имя остаётся на слуху. Алла Борисовна активно занимается семьёй, но не исключает возвращения на сцену.

Владимир Кузьмин — 69 лет: романтик рока

Владимир Кузьмин: романтик рока, который не стареет. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Родился 31 мая 1955 года. Владимир Борисович Кузьмин стал символом романтического рока. Его песни «Симона» и «Когда меня ты позовёшь» остаются любимыми у миллионов слушателей. Кузьмин продолжает писать музыку и гастролировать, доказывая, что рок-н-ролл действительно жив.