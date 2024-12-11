«США — это помойка»: Хованский раскритиковал Америку

Видеоблогер Юрий Хованский заявил, что никогда не хотел переехать в США. В одном из своих роликов он назвал страну помойкой. Также, по словам Хованского, чтобы посмотреть на бездомных в палаточном лагере, достаточно просто посетить некоторые кварталы европейских городов.

«Я не стремлюсь в США и никогда не стремился. США — это помойка, на мой взгляд», — сказал Хованский в одном из видео на своём YouTube-канале.

Сейчас Хованский осел в Сербии. В одном из своих видео он утверждал, что многие города Европы намного грязнее Москвы. Кроме того, в них живёт большое количество бездомных. Кроме того, в европейских городах блогеру было трудно найти оживлённое место для досуга.