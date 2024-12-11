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Регион
11 декабря, 15:22

«США — это помойка»: Хованский раскритиковал Америку

Блогер Хованский заявил, что никогда не мечтал о переезде в США

Блогер Юрий Хованский. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yurykhovansky

Блогер Юрий Хованский. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yurykhovansky

Видеоблогер Юрий Хованский заявил, что никогда не хотел переехать в США. В одном из своих роликов он назвал страну помойкой. Также, по словам Хованского, чтобы посмотреть на бездомных в палаточном лагере, достаточно просто посетить некоторые кварталы европейских городов.

«Я не стремлюсь в США и никогда не стремился. США — это помойка, на мой взгляд», — сказал Хованский в одном из видео на своём YouTube-канале.

Сейчас Хованский осел в Сербии. В одном из своих видео он утверждал, что многие города Европы намного грязнее Москвы. Кроме того, в них живёт большое количество бездомных. Кроме того, в европейских городах блогеру было трудно найти оживлённое место для досуга.

Ранее Хованский заявил, что у него начали отказывать ноги из-за алкоголя. Сам блогер ожидал, что в начале у него начнёт отказывать печень. Также он поделился, что из-за употребления снюса его постоянно тревожит рвота желчью.

Каналы Юрия Хованского внесли в реестр запрещённых из-за рекламы онлайн-казино
Каналы Юрия Хованского внесли в реестр запрещённых из-за рекламы онлайн-казино
Полина Никифорова
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