«США — это помойка»: Хованский раскритиковал Америку
Блогер Хованский заявил, что никогда не мечтал о переезде в США
Блогер Юрий Хованский. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yurykhovansky
Видеоблогер Юрий Хованский заявил, что никогда не хотел переехать в США. В одном из своих роликов он назвал страну помойкой. Также, по словам Хованского, чтобы посмотреть на бездомных в палаточном лагере, достаточно просто посетить некоторые кварталы европейских городов.
«Я не стремлюсь в США и никогда не стремился. США — это помойка, на мой взгляд», — сказал Хованский в одном из видео на своём YouTube-канале.
Сейчас Хованский осел в Сербии. В одном из своих видео он утверждал, что многие города Европы намного грязнее Москвы. Кроме того, в них живёт большое количество бездомных. Кроме того, в европейских городах блогеру было трудно найти оживлённое место для досуга.
Ранее Хованский заявил, что у него начали отказывать ноги из-за алкоголя. Сам блогер ожидал, что в начале у него начнёт отказывать печень. Также он поделился, что из-за употребления снюса его постоянно тревожит рвота желчью.