Мать новоиспечённого жениха Насти Ивлеевой не знала о свадьбе сына со звездой
Анастасия Ивлеева и Филипп Бегак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _agentgirl_, filipp_begak
Блогер Настя Ивлеева удивила своих поклонников, сообщив, что больше не является холостячкой. Однако о том, кто стал её избранником, и о других деталях важного события в своей жизни звезда решила умолчать. И вот сегодня, 11 декабря, стало известно, что её мужем стал телеведущий, а также по совместительству фермер Филипп Бегак, сообщает Super.
Филипп Бегак — неординарная личность. Он является дальним родственником знаменитой четы Михалковых-Кончаловских. Дедушка Филиппа, Юлиан Семёнов, был знаменитым советским писателем, а бабушка, Наталья Кончаловская, — дочерью известной детской писательницы. Однако он сам, похоже, предпочитает оставаться в тени известных фамилий и не делает акцента на родственных связях.
Мать Филиппа, Дарья Семёнова призналась, что не была осведомлена о том, что её сын женился. «То, что Филипп вчера женился, я не знала. Я знала, что он был прежде женат, и что он будет ещё раз женат. Это я уже как старая ведьма говорю», — рассказала женщина в беседе с журналистами. Она подчеркнула, что никогда не вмешивалась в личную жизнь сына и не ожидала, что он будет рассказывать ей о своих отношениях с другими женщинами.
Тем не менее Дарья всё же поделилась некоторыми деталями жизни Филиппа. По её словам, у него есть дочь по имени Василиса от первого брака, с которой он в силу различных обстоятельств не может часто видеться. «Он отсудил право общаться с дочкой, его бывшая жена была против. Слава богу, всё решилось», — отметила Семёнова.
Женщина также рассказала о том, что редко общается с сыном, так как живёт в Крыму, а Филипп, по её словам, часто занят рабочими делами. Выяснилось, что Бегак занимает пост генерального директора строительной компании «Фронтон», которая занимается отделочными работами.
Напомним, ранее стало известно, что Настя Ивлеева вышла замуж за Филиппа Бегака. Молодожёны расписались в Мурманске и сейчас путешествуют по Заполярью.