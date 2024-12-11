Мать новоиспечённого жениха Насти Ивлеевой не знала о свадьбе сына со звездой

Блогер Настя Ивлеева удивила своих поклонников, сообщив, что больше не является холостячкой. Однако о том, кто стал её избранником, и о других деталях важного события в своей жизни звезда решила умолчать. И вот сегодня, 11 декабря, стало известно, что её мужем стал телеведущий, а также по совместительству фермер Филипп Бегак, сообщает Super.

Филипп Бегак — неординарная личность. Он является дальним родственником знаменитой четы Михалковых-Кончаловских. Дедушка Филиппа, Юлиан Семёнов, был знаменитым советским писателем, а бабушка, Наталья Кончаловская, — дочерью известной детской писательницы. Однако он сам, похоже, предпочитает оставаться в тени известных фамилий и не делает акцента на родственных связях.

Мать Филиппа, Дарья Семёнова призналась, что не была осведомлена о том, что её сын женился. «То, что Филипп вчера женился, я не знала. Я знала, что он был прежде женат, и что он будет ещё раз женат. Это я уже как старая ведьма говорю», — рассказала женщина в беседе с журналистами. Она подчеркнула, что никогда не вмешивалась в личную жизнь сына и не ожидала, что он будет рассказывать ей о своих отношениях с другими женщинами.

Тем не менее Дарья всё же поделилась некоторыми деталями жизни Филиппа. По её словам, у него есть дочь по имени Василиса от первого брака, с которой он в силу различных обстоятельств не может часто видеться. «Он отсудил право общаться с дочкой, его бывшая жена была против. Слава богу, всё решилось», — отметила Семёнова.

Женщина также рассказала о том, что редко общается с сыном, так как живёт в Крыму, а Филипп, по её словам, часто занят рабочими делами. Выяснилось, что Бегак занимает пост генерального директора строительной компании «Фронтон», которая занимается отделочными работами.