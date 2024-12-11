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11 декабря, 10:52

Рассекречена личность нового мужа Насти Ивлеевой

БП: Настя Ивлеева подтвердила, что вышла замуж за Филиппа Бегака

Филипп Бегак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / filipp_begak

Филипп Бегак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / filipp_begak

Видеоблогер и телеведущая Настя Ивлеева призналась, что вышла замуж за владельца фермерского хозяйства Филиппа Бегака. Об этом она рассказала телеграм-каналу «Беспощадный пиарщик».

«Молодожены расписались в Мурманске и сейчас путешествуют по Заполярью. Сама свадебная церемония будет позже», — говорится в сообщении.

Известно, что Филипп — внук советского автора Юлиана Семёнова и дочери детской писательницы Натальи Кончаловской. Сообщается, что Бегак уже состоял в браке.

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Недавно в социальных сетях Насти Ивлеевой появился лаконичный пост, где она известила поклонников о своём замужестве. Блогерша не стала давать какие-либо подробности, оставив фанатов с множеством вопросов. Её отец при этом ничего не знал о свадьбе. Ивлеева уже была замужем — в 2019 году она вышла замуж за рэпера Алексея Узенюка, более известного как Элджей, но уже в 2021 году пара объявила о расставании.

Николай Рюмин
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