Рассекречена личность нового мужа Насти Ивлеевой

Недавно в социальных сетях Насти Ивлеевой появился лаконичный пост, где она известила поклонников о своём замужестве. Блогерша не стала давать какие-либо подробности, оставив фанатов с множеством вопросов. Её отец при этом ничего не знал о свадьбе. Ивлеева уже была замужем — в 2019 году она вышла замуж за рэпера Алексея Узенюка, более известного как Элджей, но уже в 2021 году пара объявила о расставании.