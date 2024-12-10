«Встанет на свои две»: Лолита раскрыла, что ждёт Ивлееву после скандала из-за «голой вечеринки»

Лолита Милявская поделилась своим мнением о перспективах блогера Анастасии Ивлеевой после скандальной «голой вечеринки» в клубе «Мутабор». По мнению певицы, несмотря на волну негатива, Ивлеева вернёт себе популярность и высокие рейтинги. Её слова передаёт «СтарХит».

Скандальная вечеринка, прошедшая в ночь на 21 декабря прошлого года, собрала множество звёзд российского шоу-бизнеса, таких как Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан и многих других. Мероприятие обернулось настоящим испытанием для участников, многие из которых столкнулись с критикой и временной «отменой» в медийном пространстве. Тем не менее, Лолита не сожалеет о своём участии и считает, что вечер стал своеобразным фильтром, раскрыв истинную сущность многих людей. «Мероприятие показало, от кого исходит "дурной запах человеческий"», — отметила она.

Лолита подчеркнула, что её отношение к Ивлеевой осталось неизменным. «Как любила Настю Ивлееву, так и люблю. Уверена, что она настолько мощный профессионал, что встанет опять на свои две и начнёт с бешеным рейтингом работать. Она очень трудолюбивый и очень классный человек», — заявила певица.

Не все коллеги разделяют такой оптимизм. Филипп Киркоров выразил недовольство, заявив, что блогер не принесла ему извинений за участие в скандале. В ответ Ивлеева опубликовала фото с серьгами в форме крысы, намекая на своё отношение к конфликту.