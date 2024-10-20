«Настя всё осознала»: Прохор Шаляпин внезапно заступился за Ивлееву

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева осознала свою ошибку после крупного скандала вокруг «голой» вечеринки. Она сильно изменилась и нуждается в поддержке, написал в соцсетях певец Прохор Шаляпин. Пост артист сопроводил позитивным селфи с Настей на фоне городского пейзажа.

Финалист шестого сезона «Фабрики звёзд» напомнил, что многим российским звёздам первого эшелона подобные инциденты всегда сходят с рук. Даже некоторые участники декабрьской вечеринки вышли сухими из воды, возмутился Шаляпин.

«Настя всё осознала и очень изменилась, хочу искренне её поддержать и попросить об этом вас, дорогие мои! Увидев её своими глазами и пообщавшись лично, я в корне изменил своё мнение и прошу вас поверить мне!» — написал он.

Ивлеева не оставила трогательный пост Прохора без ответа. Она поблагодарила артиста за внезапное откровение и высоко оценила его творческий путь.