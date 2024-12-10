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10 декабря, 12:34

«Ничего не знаю»: Отец Ивлеевой удивился заявлению дочери о внезапном замужестве

Отец Ивлеевой удивился заявлению дочери о внезапном замужестве

Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / Настя Ивлеева

Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / Настя Ивлеева

Неожиданное заявление Насти Ивлеевой о том, что она вышла замуж, шокировало не только её поклонников, но и членов семьи. Оказалось, что отец блогерши не был в курсе этого события и не имел понятия о том, кто стал избранником его дочери.

«Нет, я не слышал. Вообще ничего не знаю», — сказал Вячеслав Ивлеев в беседе с 360.ru.

Мужчина не был в курсе и того, что его дочь оправдали по делу о развращении детей, которое рассматривалось в Челябинском областном суде. Иск против неё подала супруга главы уральской религиозной организации «Братство Морозов-Златоуст». Женщина утверждала, что публичная деятельность Ивлеевой представляет опасность как для детей, так и для традиционных ценностей России в целом. Она требовала компенсацию на сумму 1 миллион рублей, однако суд в итоге принял решение в пользу блогерши, признав действия истца необоснованными.

«Что за чушь. <…> У людей проблемы с головой», — прокомментировал отец Насти.

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Напомним, сегодня в социальных сетях Насти Ивлеевой появился лаконичный пост, где она известила поклонников о своём замужестве. Блогерша не стала давать какие-либо подробности, оставив фанатов с множеством вопросов.

Мария Любицкая
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