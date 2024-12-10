«Ничего не знаю»: Отец Ивлеевой удивился заявлению дочери о внезапном замужестве

Неожиданное заявление Насти Ивлеевой о том, что она вышла замуж, шокировало не только её поклонников, но и членов семьи. Оказалось, что отец блогерши не был в курсе этого события и не имел понятия о том, кто стал избранником его дочери.

«Нет, я не слышал. Вообще ничего не знаю», — сказал Вячеслав Ивлеев в беседе с 360.ru.

Мужчина не был в курсе и того, что его дочь оправдали по делу о развращении детей, которое рассматривалось в Челябинском областном суде. Иск против неё подала супруга главы уральской религиозной организации «Братство Морозов-Златоуст». Женщина утверждала, что публичная деятельность Ивлеевой представляет опасность как для детей, так и для традиционных ценностей России в целом. Она требовала компенсацию на сумму 1 миллион рублей, однако суд в итоге принял решение в пользу блогерши, признав действия истца необоснованными.

«Что за чушь. <…> У людей проблемы с головой», — прокомментировал отец Насти.