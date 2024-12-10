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10 декабря, 10:35

Настя Ивлеева неожиданно заявила, что вышла замуж

Анастасия Ивлеева. Обложка © Telegram / ivleeva360

Анастасия Ивлеева. Обложка © Telegram / ivleeva360

Известная блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева неожиданно сообщила, что вышла замуж. Такой пост появился во вторник в её телеграм-канале. Никаких других подробностей она не привела, имя избранника Ивлеева также оставила в тайне.

Если это правда, то для «Настюшки-опасность» это уже не первый брак. Ивлеева объявила о разводе с рэпером Элджеем в августе 2021 и очень тяжело переживала разрыв. Пара официально оформила отношения в 2019 году. Лишь недавно стало известно, что у блогерши появился новый избранник. Она даже познакомила парня со своей семьёй.

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А ранее актриса Яна Кошкина впервые показала лицо молодого мужа через год после свадьбы. В своём блоге 34-летняя Кошкина призналась, что она и её муж, бизнесмен Анатолий Черкасов, сейчас проводят время на Мальдивах, наслаждаясь отпуском.

Марина Фещенко
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