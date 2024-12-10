Настя Ивлеева неожиданно заявила, что вышла замуж

Известная блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева неожиданно сообщила, что вышла замуж. Такой пост появился во вторник в её телеграм-канале. Никаких других подробностей она не привела, имя избранника Ивлеева также оставила в тайне.

Если это правда, то для «Настюшки-опасность» это уже не первый брак. Ивлеева объявила о разводе с рэпером Элджеем в августе 2021 и очень тяжело переживала разрыв. Пара официально оформила отношения в 2019 году. Лишь недавно стало известно, что у блогерши появился новый избранник. Она даже познакомила парня со своей семьёй.