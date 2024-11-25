Настя Ивлеева познакомила нового парня с семьёй

Известная блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила в телеграм-канале, что познакомила своего парня с семьёй. При этом для остальных личность молодого человека остаётся загадкой.

Настя Ивлеева с племянницей. Фото © Telegram / ивлеева.com в горле

Блогерша опубликовала снимок с племянницей, сопроводив его интригующей подписью: «Приехала знакомить парня с семьёй, тем временем моя племянница перестает дышать». Племянница Ивлеевой пришла на встречу в футболке с изображением бывшего мужа блогерши, рэпера Элджея.

Напомним, Анастасия Ивлеева и Элджей, чьё настоящее имя Алексей Узенюк, поженились в 2019 году. Их брак был одним из самых обсуждаемых в отечественном шоу-бизнесе. Однако в 2021 году пара объявила о разводе, объяснив расставание неподготовленностью к семейной жизни.

В интервью Ксении Собчак блогерша делилась, что развод дался ей непросто, ведь муж был для неё очень близким человеком. Через два года после расставания Ивлеева вернула свою девичью фамилию. А в 2022 году ведущая предприняла попытку найти новую любовь в рамках шоу «Сердце Ивлеевой», но эти поиски не увенчались успехом.

На данный момент Элджей состоит в отношениях с певицей ANIKV, с которой он недавно впервые появился на публике. Анастасия же, похоже, нашла своё счастье с новым бойфрендом, о котором пока предпочитает не распространяться.