Актриса Яна Кошкина впервые показала лицо молодого мужа через год после свадьбы

Актриса Яна Кошкина, известная зрителям по роли в популярном сериале «Домашний арест», предпочитает не выставлять на всеобщее обозрение свою личную жизнь. Она долгое время скрывала не только подробности отношений, но и лицо своего мужа. Однако недавно актриса сделала исключение и показала своего избранника, но только в рамках важного события — годовщины их знакомства.

В своём блоге 34-летняя Кошкина призналась, что она и её муж, бизнесмен Анатолий Черкасов, сейчас проводят время на Мальдивах, наслаждаясь отпуском. Актриса опубликовала фото в соцсетях, на котором она позирует на фоне живописного пляжа, стоя рядом с мужем. На снимке пара выглядит счастливо и расслабленно, на что обратили внимание поклонники артистки. «У нас тут сегодня небольшой семейный праздник. 1 год и 8 месяцев с того дня, как мы начали встречаться. Отмечаем каждый месяц, потому как жизнь со мной — день за год. Спасибо мужу за терпение и безграничную любовь», — поделилась Яна в подписи к фото.

Для большинства подписчиков Кошкиной эта новость стала неожиданностью, так как многие были уверены, что муж девушки значительно её старше. Теперь выяснилось, что избранник девушки — успешный и привлекательный мужчина, который младше Кошкиной на семь лет.

Анатолий Черкасов — известный бизнесмен и партнёр Гарика Харламова, вместе с которым они владеют популярным караоке-клубом на Рублёвке. Заведение довольно успешно и в нём часто отдыхают знаменитости российского шоу-бизнеса.

Слухи о том, что Кошкина и Черкасов поженились, стали распространяться ещё в 2023 году, когда в Интернете появились кадры из ЗАГСа. На снимках актриса позировала в нарядном платье. Однако сама пара не давала никаких комментариев, и подробности торжества остались неизвестными.