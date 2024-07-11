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10 июля, 22:09

Актрисе Яне Кошкиной потребовалась срочная операция

Актриса Яна Кошкина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yana_koshkina_official

Актриса Яна Кошкина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yana_koshkina_official

Актриса Яна Кошкина попала в больницу из-за требующейся экстренной операции. О произошедшем 7 июля в Санкт-Петербурге она высказалась в соцсетях, опубликовав фото из клиники.

"Спасибо моему мужу, который ни на шаг не отходил от меня. Спасибо моим родителям, близким и друзьям, которые каждую секунду поддерживали меня!" — написала Кошкина, не уточнив, почему ей потребовалось вмешательство врачей.

Также артистка поблагодарила заведующую отделения, главврача, анестезиологов, медсестёр и других сотрудников учреждения за профессионализм и заботу. Сейчас Кошкину уже выписали.

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Анатолий Симоненко
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