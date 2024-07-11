Актрисе Яне Кошкиной потребовалась срочная операция

Актриса Яна Кошкина попала в больницу из-за требующейся экстренной операции. О произошедшем 7 июля в Санкт-Петербурге она высказалась в соцсетях, опубликовав фото из клиники.

"Спасибо моему мужу, который ни на шаг не отходил от меня. Спасибо моим родителям, близким и друзьям, которые каждую секунду поддерживали меня!" — написала Кошкина, не уточнив, почему ей потребовалось вмешательство врачей.