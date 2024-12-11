Малахов на «России», Стриженова на Первом: Названы имена ведущих новогодних «огоньков»
«ВМ»: Андрей Малахов проведёт новогодний «огонёк» на телеканале «Россия»
Андрей Малахов и другие участники новогодних «огоньков». Обложка © smotrim.ru / Россия 1
Совсем немного остаётся до наступления Нового года, который многие россияне проведут в компании любимых звёзд. Зрители будут наслаждаться песнями, танцами, шутками и интересными историями от артистов, однако самая сложная работа на «огоньках» возляжет на ведущих.
К их выбору организаторы подошли максимально ответственно, сообщает «Вечерняя Москва». Так, зрители Первого канала в Новый год увидят Дмитрия Борисова, Юлию Барановскую, Екатерину Стриженову и Светлану Зейналову. А на «России 1» публику порадуют Андрей Малахов, Николай Басков, Мария Ситтель и Татьяна Веденеева.
Вместо классического «огонька» зрители НТВ увидят новогоднюю «Маску». Вести шоу по традиции будет несравненный Вячеслав Макаров. А после звёзды соберутся на «Квартирник» к Евгению Маргулису.
Ранее Life.ru рассказал, какие звёзды споют на новогоднем «огоньке». Россиян порадуют Юрий Антонов, Лариса Долина, Александра Пахмутова, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Юрий Стоянов, Хибла Герзмава, Лев Лещенко, SHAMAN, Сосо Павлиашвили, Полина Гагарина, Дима Билан и многие другие.