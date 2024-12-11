Малахов на «России», Стриженова на Первом: Названы имена ведущих новогодних «огоньков»

Совсем немного остаётся до наступления Нового года, который многие россияне проведут в компании любимых звёзд. Зрители будут наслаждаться песнями, танцами, шутками и интересными историями от артистов, однако самая сложная работа на «огоньках» возляжет на ведущих.

К их выбору организаторы подошли максимально ответственно, сообщает «Вечерняя Москва». Так, зрители Первого канала в Новый год увидят Дмитрия Борисова, Юлию Барановскую, Екатерину Стриженову и Светлану Зейналову. А на «России 1» публику порадуют Андрей Малахов, Николай Басков, Мария Ситтель и Татьяна Веденеева.

Вместо классического «огонька» зрители НТВ увидят новогоднюю «Маску». Вести шоу по традиции будет несравненный Вячеслав Макаров. А после звёзды соберутся на «Квартирник» к Евгению Маргулису.