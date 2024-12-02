Певец Юрий Антонов рассказал о закулисье новогодних «Голубых огоньков»

В преддверии новогодних праздников в Москве начались съемки традиционного «Голубого огонька», который выйдет в эфир уже в 63-й раз. Юрий Антонов, один из участников программы, поделился своими впечатлениями о процессе съёмок в интервью изданию «Абзац». По словам музыканта, атмосфера на площадке далека от праздничной: строгий тайминг и плотный график оставляют мало места для веселья.

«У артиста есть одна задача — спеть песню, у оператора — отснять материал. Дальше режиссёр работает над тем, как будет выглядеть окончательный вариант. Всё происходит по строгому таймингу», — рассказал Антонов. Несмотря на это, певец признаёт, что «Голубые огоньки» стали неотъемлемой частью новогодней традиции и культуры в России.

Съемки проходят в атмосфере строжайшей секретности, однако некоторые подробности всё же стали известны. На сцене зрители увидят как признанных мастеров, таких как Александра Пахмутова, Лев Лещенко, Олег Газманов, так и представителей молодого поколения — Люсю Чеботину, Натана и многих других.

Кроме того, у зрителей есть уникальная возможность стать частью праздничного шоу. С 1 по 4 декабря на «Мосфильме» будут проходить съёмки «Новогодней ночи 2025», где требуется большое количество массовки. Желающие в возрасте от 18 до 45 лет могут стать зрителями в зале и даже получить гонорар за участие. Для этого необходимо соблюсти дресс-код: женщины должны быть в вечерних платьях или нарядных блузках и юбках, мужчины — в костюмах, светлых рубашках с галстуком или бабочкой.

Организаторы предупреждают, что съёмки — это не только шанс подработать, но и возможность заглянуть за кулисы создания «огонька». Но для того, чтобы сохранить атмосферу сюрприза, съёмка на личные устройства строго запрещена. Поэтому участникам останется лишь ждать Нового года, чтобы увидеть себя на телеэкране.