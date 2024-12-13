Суицид или месть. Загадка смерти брежневского экс-министра МВД СССР Николая Щёлокова 40 лет назад, 13 декабря 1984 года, умер экс-министр внутренних дел СССР Николай Щёлоков. Накануне смерти его лишили воинского звания и всех наград, за исключением боевых. Кому был неугоден опальный политик и почему его суицид выглядел сомнительно — в материале Life.ru. 12 декабря, 21:27 Министр МВД СССР Николай Щёлоков. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia

Близкий соратник Брежнева

Щёлоков входил в ближнее окружение генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Между ними сложились не столько рабочие, сколько дружеские, доверительные отношения. Они познакомились ещё в довоенный период в Днепропетровске, где Щёлоков был главой местного горисполкома, а Брежнев занимал пост секретаря облисполкома. С началом Великой Отечественной войны оба служили на фронте. Щёлоков встретил День Победы в звании полковника, Брежнев — генерал-майора.

В послевоенный период Щёлоков сначала занимал должность главы Министерства местной промышленности Украины, а затем — в аппарате ЦК компартии УССР. Судьбоносным в карьере Щёлокова стал 1951 год. Брежнев, в то время возглавлявший Молдавию, не забыл своего старого знакомого и пригласил Щёлокова занять пост первого зампредседателя Совета министров МССР. В дальнейшем это предопределило его восхождение на политический олимп Советского Союза. В Молдавской ССР Щёлоков проработал в течение 15 лет. За этот период он сменил несколько ключевых в республике должностей.

В 1964 году в Москве в результате заговора членов политбюро был отправлен на пенсию первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв. Его преемником стал давний друг Щёлокова Брежнев. На начальном этапе его позиции на вершине власти трудно было назвать прочными. Брежневу требовалось расставить на ключевые посты в государстве преданных лично ему людей. В 1966 году в СССР было воссоздано Министерство охраны общественного порядка (с 1968 года — МВД). Брежнев пригласил в Москву Щёлокова и предложил ему возглавить силовое ведомство.

Что сделал Щёлоков на своём посту главы МВД СССР

Щёлоков возглавлял МВД СССР рекордные в советской истории 16 лет. За этот период он провёл масштабную реформу министерства, которая привела фактически к возрождению ведомства. Такую точку зрения выразил автор книги «Министр Щёлоков» Максим Брежнев: «В результате преобразований министра Щёлокова произошло возрождение МВД СССР: в корне изменилась деятельность милиции, её профессиональная культура, общая культура, уровень работы, подготовка; повысился статус и авторитет у народа, органов власти».

К моменту назначения Щёлокова у советских граждан милиция вызывала по большей части страх. В умах населения стражи правопорядка по-прежнему ассоциировались с сотрудниками НКВД, с момента ареста Лаврентия Берии прошло всего 13 лет. Это прекрасно понимал и видел сам Щёлоков. Одной из основных задач, которые он поставил, стало коренное изменение отношения граждан к милиции. Каждый сотрудник МВД для народа должен был стать добрым дядей Стёпой.

С этой целью в 1969 году вышел приказ МВД «О вежливом и внимательном отношении работников милиции к гражданам». В нём четко были расписаны требования, которые обязаны были соблюдать милиционеры во взаимоотношениях с гражданами.

К моменту назначения Щёлокова в умах советских граждан милиция вызывала по большей части страх. Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян

Ещё одной заслугой Щёлокова стало появление в МВД профилактики правонарушений. К примеру, в 1967 году в СССР создаются комиссии по делам несовершеннолетних, существующие и по сей день. Их основной задачей было предотвращение правонарушений со стороны несовершеннолетних.

В 1970 году при МВД СССР вводятся милицейские патрули, которые должны были обеспечивать порядок на определённых территориях. В наши дни данную функцию выполняют сотрудники ППС. Спустя три года на базе Высшей школы милиции была создана Академия МВД СССР, которая занималась подготовкой профессиональных кадров для прохождения службы в органах внутренних дел.

Лишение свободы условно также было введено в нашей стране именно с подачи Щёлокова. Этими и многими другими нововведениями, которые активно применяются в наши дни, мы обязаны ему.

Для более эффективной работы советской милиции руководство МВД уделяло большое внимание и кадровой политике. В частности, в тот период были повышены заработные платы сотрудников органов внутренних дел, введены различные надбавки и иные стимулирующие меры поддержки.

Ярким подтверждением повышения эффективности работы советской милиции стало успешное проведение Олимпийских игр 1980 года в Москве. В столь ответственный для всей страны момент сотрудники МВД сработали на высоком уровне и сумели обеспечить порядок в советской столице.

Щёлоков против Андропова

На вершине советской бюрократии у Щёлокова были как сторонники, так и противники. Главным его оппонентом был глава КГБ Юрий Андропов. Обязанности двух силовых ведомств во многом переплетались, в конечном итоге это привело к противостоянию между КГБ и МВД, включая их руководителей. Оба они возглавили силовые ведомства практически в одно и то же время, оба дослужились до звания генерала армии, оба имели своё влияние на генерального секретаря. Но по характеру они были совершенно разными людьми. Если Щёлоков был предрасположен к роскоши, регулярно ездил с Брежневым на охоту и вёл праздный образ жизни, то Андропов был далёк от всего этого.

Главным оппонентом Николая Щёлокова был глава КГБ Юрий Андропов. Фото © ТАСС / Олег Иванов

Со временем конкуренция между ведомствами переросла в личную неприязнь между главами двух силовых ведомств. Каждый из них стремился обойти другого и предстать лучшим перед генеральным секретарём. Вероятно, Брежнева этот расклад устраивал, поскольку наличие такой конкуренции исключало заговор элиты против него. Он прекрасно помнил, как сверг Хрущёва, и не хотел такой участи для себя. Соответственно, если в партийной верхушке созреет заговор, то если не один, то другой непременно сообщит об этом первому лицу.

Но, пока был жив Брежнев, ни тот ни другой не осмелились вступить в прямую конфронтацию. Всё изменилось в ноябре 1982 года, когда генсек скончался, а его преемником стал Андропов. Возглавив партию и государство, бывший шеф КГБ приступил к активным действиям. В декабре 1982 года Щёлоков был отправлен в отставку с поста министра по обвинению в коррупции. При обыске у него обнаружили предметы антиквариата, драгоценности, множество дорогостоящих произведений искусства, дорогие автомобили.

Этим Андропов решил не ограничиваться. В июне 1983 года бывшего министра вывели из состава Центрального комитета партии. В феврале 1984 года Андропов умер, но на этом беды Щёлокова не закончились. Репутация коррупционера, которую он обрёл при прежнем генсеке, давала о себе знать и в последующем. В ноябре 1984 года Щёлокова лишили воинского звания, а в декабре исключили из компартии, а также забрали все награды, за исключением боевых и звания Героя Социалистического Труда.

Версии смерти бывшего советского министра

Согласно официальной версии, Щёлоков свёл счёты с жизнью 13 декабря 1984 года. Рядом с телом лежало ружьё. Основным доводом в пользу данной точки зрения служит найденная предсмертная записка, в которой среди прочих были написаны слова: «С мёртвых ордена не снимают». Возможно, Щёлокову сообщили, что следующим шагом советской верхушки станет лишение его и боевых наград, которые он заслужил в годы Великой Отечественной войны. Униженный и оскорблённый экс-министр такого пережить не смог и предпочёл покинуть этот мир, нежели быть лишённым абсолютно всех наград.

Также косвенным подтверждением версии о суициде может служить письмо, написанное Щёлоковым генеральному секретарю ЦК КПСС Константину Черненко, в котором он просил не за себя, а за своих детей. В частности, он обратился к бывшему соратнику по партии с просьбой избавить их от возможных негативных последствий. Такое поведение вполне может расцениваться как последняя воля перед смертью.

Но далеко не все поверили в то, что опальный политик ушёл из жизни добровольно. Например, его дочь Ирина Щёлокова. «Многие люди в МВД, коллеги отца, были убеждены, что его убили. Какие у них для этого были основания, мне неизвестно, но совсем уж на пустом месте такие разговоры вряд ли бы пошли», — сказала она в интервью.

Предсмертная записка, по её словам, вполне могла быть простой подделкой. Соответственно, её наличие не может быть веским аргументом в пользу версии о суициде. Кроме того, Щёлокова не исключила, что её отца могли убить из-за того, что он слишком много знал о членах политбюро, а возможно, даже имел компромат на них. «Эту версию подтверждают обыски, проводившиеся у меня и у брата», — отмечала она.

Так или иначе, следует признать тот факт, что в советской верхушке были заинтересованные в устранении Щёлокова. Даже если принять официальную версию о суициде, то налицо тот факт, что бывшего министра принудили к такому шагу. Исключение из партии, лишение воинского звания и государственных наград — всё это вполне можно расценивать как акты унижения чести и достоинства человека, с которыми морально тяжело справиться обычному человеку, а уж тем более тому, кто незадолго до своей смерти входил в высшие эшелоны власти.

Авторы Альмир Хабибуллин