Названы лучшие фильмы 2024 года по версии Variety

Портал Variety представил рейтинг лучших фильмов 2024 года. В рейтинг вошли два топа от известных кинокритиков Оуэна Глейбермана и Питера Дебрюжа. Эти списки подчёркивают разнообразие жанров и культур, представленных в современном кинематографе.

Например, Оуэн Глейберман назвал лучшим фильмом года «Претенденты», главную роль в котором сыграла Зендея. В тройку лучших фильмов от него также вошли драма «Семя священного инжира» и фильм «Настоящая боль». Среди других работ в его списке — «Головоломка 2», «Skywalkers: История одной пары» и «Народный Джокер».

Питер Дебрюж в свою очередь считает мультфильм «Головоломка 2» лучшим фильм года. Следом за ним идут «Семя священного инжира» и «Байкеры». Список Дебрюжа также включает «Анору», вторую часть «Дюны» и «Графа Монте-Кристо».

Фильмы, которые вошли в эти рейтинги, демонстрируют, насколько многогранным и разнообразным может быть кино. Например, «Головоломка 2» от Pixar предлагает новое понимание эмоций через призму взросления, а «Семя священного инжира» режиссёра Мохаммада Расулофа представляет собой мощный комментарий на тему борьбы с деспотичным режимом.

«Байкеры» Джеффа Николса исследуют американское понятие мужественности и социальные изменения через призму мотоклуба. «Анора» Шона Бейкера, получившая каннскую «Золотую пальмовую ветвь», предлагает анархическую комедию о русской иммигрантке, работающей в стрип-клубе.

Вторая часть «Дюны» Дени Вильнёва продолжает эпическую сагу, предлагая зрителям новый взгляд на научную фантастику через визуально захватывающие сцены.

Все фильмы объединяет способность выходить за рамки жанров и культурных ограничений, предлагая зрителям уникальный опыт. В мире кино, где возможности кажутся бесконечными, такие работы демонстрируют, как искусство может объединять и вдохновлять людей по всему миру.