Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 16:15

Анимация в топе: Google назвал самые популярные фильмы и сериалы 2024 года

В топы попали «Головоломка 2», «Оленёнок» и другие киноработы. Обложка © Unsplash / Glenn Carstens-Peters

В топы попали «Головоломка 2», «Оленёнок» и другие киноработы. Обложка © Unsplash / Glenn Carstens-Peters

В 2024 году компания Google представила рейтинги самых популярных фильмов и сериалов, основанные на поисковых запросах пользователей. Эти данные позволяют понять, какие проекты вызвали наибольший интерес у зрителей по всему миру.

Согласно Google, лидером среди фильмов стал анимационный хит Pixar «Головоломка 2», который собрал около $1,46 млрд в мировом прокате. Фильм продолжает исследовать внутренний мир девочки-подростка через её эмоции. Второе место в рейтинге занял «Дэдпул и Росомаха», в котором Хью Джекман и Райан Рейнольдс вновь объединились для борьбы со злодеями.

Третью строчку занимает «Солтберн», рассказывающий историю о бедном студенте Оливере Квике, который поступает в Оксфордский университет по стипендии. Там он сталкивается с непринятием со стороны богатых студентов и заводит дружбу с популярным и богатым Феликсом Кэттоном. На четвертом месте расположился «Битлджус 2». Замыкает пятёрку лидеров «Дюна: Часть 2».

В категории сериалов Google выделили «Оленёнка» как самый популярный проект. Эта драма, основанная на реальных событиях, рассказывает о начинающем комике, которого преследует сталкерша. Сериал получил три премии «Эмми», что только усилило интерес к нему. Второе место занял проект «Fallout» основанный на популярной серии видеоигр. Сериал «Дом Дракона», который рассказывает предысторию событий «Игры престолов» и сосредоточен на семье Таргариенов, занял третье место в рейтинге популярности.

Четвёртое место занял индийский сериал «Хираманлай» о молодом человеке, который живёт в небольшой деревне и мечтает стать известным певцом. Картина затрагивает темы любви, дружбы, предательства и семейных ценностей. На пятой строчке расположился исторический драматический телесериал, основанный на одноимённом романе Джеймса Клавелла — «Сёгун».

«Русский Тимоти Шаламе» сыграет в ремейке «Мистер и миссис Смит»
«Русский Тимоти Шаламе» сыграет в ремейке «Мистер и миссис Смит»

Ранее стало известно, что Сидни Суини стала самой популярной звездой 2024 года по версии IMDb. Её коллега по фильму «Кто угодно, кроме тебя» Глен Пауэлл стал главной «новой звездой».

Валентина Раппопорт
  • Новости
  • Google
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar