Анимация в топе: Google назвал самые популярные фильмы и сериалы 2024 года

В 2024 году компания Google представила рейтинги самых популярных фильмов и сериалов, основанные на поисковых запросах пользователей. Эти данные позволяют понять, какие проекты вызвали наибольший интерес у зрителей по всему миру.

Согласно Google, лидером среди фильмов стал анимационный хит Pixar «Головоломка 2», который собрал около $1,46 млрд в мировом прокате. Фильм продолжает исследовать внутренний мир девочки-подростка через её эмоции. Второе место в рейтинге занял «Дэдпул и Росомаха», в котором Хью Джекман и Райан Рейнольдс вновь объединились для борьбы со злодеями.

Третью строчку занимает «Солтберн», рассказывающий историю о бедном студенте Оливере Квике, который поступает в Оксфордский университет по стипендии. Там он сталкивается с непринятием со стороны богатых студентов и заводит дружбу с популярным и богатым Феликсом Кэттоном. На четвертом месте расположился «Битлджус 2». Замыкает пятёрку лидеров «Дюна: Часть 2».

В категории сериалов Google выделили «Оленёнка» как самый популярный проект. Эта драма, основанная на реальных событиях, рассказывает о начинающем комике, которого преследует сталкерша. Сериал получил три премии «Эмми», что только усилило интерес к нему. Второе место занял проект «Fallout» основанный на популярной серии видеоигр. Сериал «Дом Дракона», который рассказывает предысторию событий «Игры престолов» и сосредоточен на семье Таргариенов, занял третье место в рейтинге популярности.

Четвёртое место занял индийский сериал «Хираманлай» о молодом человеке, который живёт в небольшой деревне и мечтает стать известным певцом. Картина затрагивает темы любви, дружбы, предательства и семейных ценностей. На пятой строчке расположился исторический драматический телесериал, основанный на одноимённом романе Джеймса Клавелла — «Сёгун».