Актриса Сидни Суини признана самой популярной звездой 2024 года по версии IMDb

Сидни Суини возглавила список самых популярных звёзд 2024 года по версии крупнейшего кинопортала IMDb. Её коллега по фильму «Кто угодно, кроме тебя» Глен Пауэлл стал главной «новой звездой», пишет Deadline.

Этот рейтинг основывается на данных IMDbPro MOVIEmeter и STARmeter, которые учитывают фактические просмотры страниц более 250 миллионов посетителей ежемесячно. Суини лидировала в рейтинге на протяжении всего года, обойдя таких известных актёров, как Аня Тейлор-Джой и Флоренс Пью.

Актриса получила широкую известность благодаря роли Кэсси Ховард в сериале «Эйфория», однако её карьера на этом не остановилась. В 2023 году Суини снялась в нескольких громких проектах, включая романтическую комедию «Кто угодно, кроме тебя», а также фильмы «Мадам Паутина», «Эдем» и «Омен. Непорочная». В настоящее время она активно работает над байопиком о боксёрше Кристи Мартин, для которого кардинально сменила имидж.

Несмотря на успех, путь к вершине не был лёгким. Суини столкнулась с критикой, когда её назвали некрасивой и переоценённой. Актриса не осталась в стороне и публично защитила себя, открыто высказавшись о лицемерии в индустрии. Эти трудности лишь укрепили её позиции, и недавно она была удостоена награды IMDb STARmeter Award.

Второе место в рейтинге заняла Элла Пернелл, получившая признание за роль в сериале «Фоллаут». Замкнула тройку лидеров Кристин Милиоти, известная по сериалу «Как я встретил вашу маму» и фильму «Волк с Уолл-стрит». В топ-10 вошли также такие актёры, как Барри Кеоган и Эйса Гонсалес.

Редакция IMDb подчеркнула, что рейтинг является результатом анализа интереса пользователей сайта, что подчёркивает значимость и популярность Сидни Суини в мире кино.