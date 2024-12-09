«Русский Тимоти Шаламе» сыграет в ремейке «Мистер и миссис Смит»

Молодой российский актёр Марк Эйдельштейн получил главную роль во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит» от студии Amazon. Эйдельштейн, известный по фильму «Анора», завоевавшему главный приз Каннского кинофестиваля, сыграет мистера Смита. Об этом сообщает Deadline.

Первый сезон сериала, вышедший в феврале 2024 года, был создан Дональдом Гловером и Франческой Слоан и получил 16 номинаций на премию «Эмми». В центре сюжета — история двух шпионов, которые вынуждены выдавать себя за супружескую пару. Главные роли в первом сезоне исполнили Дональд Гловер и Майя Эрскин. В финале герои вступили в перестрелку, и неясно, остались ли они живы.

Во втором сезоне зрителей ждёт новая история и новые персонажи. Предполагается, что новые Джейн и Джон будут другими персонажами, а не заменой тех, которых Гловер и Эрскин играли в первом сезоне.

По слухам, на роль миссис Смит рассматривалась Билли Айлиш, но из-за плотного гастрольного графика участие певицы в проекте не состоится. Пока не сообщается, кто станет партнёршей Эйдельштейна по сериалу.

Сериал «Мистер и миссис Смит» — ремейк одноимённого фильма 2005 года с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Продюсерами проекта выступают New Regency и Amazon MGM Studios. Франческа Слоан возвращается в качестве шоураннера второго сезона, а Дональд Гловер — как исполнительный продюсер.

После успеха «Аноры» Марк Эйдельштейн стал популярным не только в России, но и за рубежом. Его часто сравнивают с Тимоти Шаламе за внешность и актёрский талант. Эйдельштейн активно участвует в светских мероприятиях в США и даёт интервью западным изданиям, что только способствует его растущей популярности.